Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, yaz kursları için kayıt almaya başlıyor. Kurslar çocuklar ve yetişkinler için çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro eğitimleri sunacak.

02.06.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları başlıyor. 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi ile de çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşa zengin içerikli kurslar sunuyor. Bu kapsamda, yaz kursları için kayıt almaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları ile sanatseverlere eğitim verecek.

3 Haziran Pazartesi günü başlayacak Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlenirken, kurslar kapsamında çocuklar 9-15 yaş ve yetişkinler 16 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride eğitimler planlandı.

Sanat Akademisi Yaz Kursları'nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; yetişkinler 16 yaş ver üzeri kategorisinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt braşlarında eğitimlerle kültür sanat hizmeti sunuluyor.

Kursa kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı NO: 48 adresinden, 1 fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi teslim edilerek ve 300 TL kayıt ücreti ödenerek yapılabilecek.

Ayrıca sanatseverler Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:41 İstanbul’da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 14:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement