Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlarında Şeffaflık Arayışı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlarında Şeffaflık Arayışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u da geride bırakarak stratejik planlamalarda şeffaflığı önceleyen büyükşehirler arasında yer aldı. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışıyla başarılı çalışmalara imza atan belediye, stratejik planlarında şeffaflığa önem veriyor.

05.06.2024 10:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Planlarında Şeffaflık Arayışı araştırmasında aralarında İstanbul'un da bulunduğu pek çok büyükşehri geride bırakarak stratejik planlamalarda şeffaflığı önceleyen büyükşehirler arasında yer aldı.

Stratejik hedefler, vizyon projeler ile şehir için önem arz eden gerekli çalışma ve yatırımları gerçekleştirerek halka hizmet etmeye gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Şeffaflık Arayışı' çalışmasında aralarında İstanbul'un da yer aldığı 14 büyükşehri geride bıraktı.

Türkiye'de 'Kayseri Modeli Belediyecilik' anlayışı ile başarılı çalışmalara ve büyük projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda pek çok bilimsel çalışmaya da konu olurken, stratejik çalışmalarında ise şeffaflığa önem veriyor.

Kayseri Büyükşehir 0-26 Puan Aralığında 20,5 Olarak Kayıtlara Geçti

Söz konusu stratejik planlarda şeffaflık arayışı araştırması yapan ve 30 büyükşehir belediyesinin yer aldığı, Erciyes Üniversitesi'nden öğretim üyesi Hatun Korkmaz'ın editörlüğünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden öğretim üyeleri İbrahim Ethem Taş, Sadegül Durgun ve Yeter Avşar'ın gerçekleştirdiği Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan araştırma makalesindeki 0-26 puan aralığında çeşitli konularına göre yapılan puanlamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'nın şeffaflığı 20,5 olarak kayıtlara geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlarında Şeffaflık Arayışı - Son Dakika

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