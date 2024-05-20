Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği\'nde Temsil Edilecek Üyeleri Belirledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliği'nde Kayseri'yi temsil edecek üyelerin belirleneceği seçime katılarak, oyunu kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ın doğal üye olduğu TBB üye seçimleri sonrası 10 asıl ve 5 yedek üye belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Divan Başkanlığı'nı yaptığı Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilen seçime, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Divan başkanı olarak meclis üyelerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Gönüllerde yer ederek, 1,5 milyon Kayseri'mizin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi ve meclis üyelerine, Türkiye Belediyeler Birliği çalışmaları, yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Doğal Üye

Daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Kayseri'yi temsil edecek üyeler seçim ile belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın doğal üye olduğu TBB Meclisi Üyeliği için gizli oyla yapılan seçim sonrası 10 asıl ve 5 yedek üye belirlendi.

Seçim sonucunu açıklayan Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İncesu Meclis Üyesi Hulusi Çavdar ve Yeşilhisar Meclis Üyesi Burhanettin Bolat'ın 166'şar oy alarak asıl üye olarak seçildiğini belirtti.

Seçimlerde Develi Meclis Üyesi Fahri Yıldırım, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ise yedek üye seçildi.

Büyükkılıç, yapılan seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, Kayseri'yi en güzel şekliyle Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ