Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi\'ndeki Kadınları Erciyes\'e Götürdü

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde ikamet eden ve aralarında bu zamana kadar Erciyes Kayak Merkezi'ni yakından görme imkanı olmayan 60 kadını Erciyes'e götürerek, keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi olan Erciyes, 19 mekanik tesisi, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan mahalle sakinlerinin Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeleri için talepte bulundu. Başkan Büyükkılıç, Muhtar Göktaş'ın talebine anında talimat vererek, aralarında bu zamana kadar Erciyes Kayak Merkezi'ni yakından görme imkanı olmayan mahalle sakinlerini Erciyes Kayak Merkezi ile buluşturdu.

Erciyes Kayak Merkezi'ni yakından gören kadınlar, gondol ile zirve keyfi de yaşayarak, "Teşekkürler Memduh başkanım, Erciyes'e ilk kez geldik" dediler.

"Erciyes'i ilk defa gördüler"

Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ücretsiz otobüs ile Erciyes'e ulaştıklarını söyleyerek, "60 kişilik program düzenlendi. Belediye'den gelen ücretsiz otobüsle Erciyes'e ulaştık. Kadınlarımız gondol tecrübesi yaşayarak, zirveyi gördüler. 60 kişilik kadın arasında Erciyes'i hiç görmemiş kadınlarımız ve çocuklarımız vardı. Başka şehirden gelin gelmiş, eşi vefat etmiş, Erciyes'e hiç çıkma şansı olmamış 20 kişi Erciyes'i ilk defa gördüler" diye konuştu.

Hem muhteşem Erciyes manzarasını izlediklerini hem de hatıra fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Göktaş, "Belediyemizin sucuk ekmek ikramı oldu, yaklaşık 2 saat kızakla kayak yapan kadınlarımız eğlenceli vakit geçirdiler. Sonra yine ücretsiz otobüs ile tekrar evlerine dönüş yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ