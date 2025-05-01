Kayseri\'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sendikaların katılımı ile etkinlikler düzenlendi. Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde toplanan gruplar, buradan sloganlar atarak, Mimarsinan Parkına yürüdü. Açtıkları pankartlar ile davul zurna eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren gruplar, 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Öte yandan, bazı bayrak ve simit satan vatandaşlarda İşçi Bayramında para kazanmak için çalıştı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte vatandaşlar daha sonra alandan ayrıldı. - KAYSERİ