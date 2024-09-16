Kayseri\'de 11 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için verdiği talimat sonrası, Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 TL kırtasiye yardımı yaptı.

Gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gönüllere dokunan Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve ailelerinden takdir ve tebrik toplayan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim, öğretim döneminde de kırtasiye yardımı talimatı verdi.

Bu kapsamda, gönül belediyeciliğinin mimarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ederek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1.250 TL olarak kırtasiye yardımı yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni eğitim, öğretim döneminde 4 bin 862 ilkokul, 4 bin 296 ortaokul ve 2 bin 779 lise olmak üzere 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 TL kırtasiye desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime ve öğrencilere desteklerin sürdüğünü vurgulayarak, "Belediyemiz, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitime verdiği desteği her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda, öğrencilerimizin eğitim yolunda karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla kırtasiye yardımları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yeni dönemde 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 TL kırtasiye desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 11 bin 937 öğrencimize 11 milyon 416 bin 250 TL'lik kırtasiye desteği sağladık. Gönül belediyeciliği anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımızın eğitim hayatını daha kolay ve verimli hale getirmek için kırtasiye yardımlarımız devam edecek. Her şey geleceğimiz olan gençliğimiz için, her şey Kayseri'miz için" diye konuştu. - KAYSERİ