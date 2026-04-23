Kayseri'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2026 13:23  Güncelleme: 13:24
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaaddin Keykubat Salonu'nda tören gerçekleştirildi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Törende TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan temsili Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı izleyicilerden büyük ilgi görürken, şiir dinletileri de duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin sahnelediği çeşitli gösteriler salondan büyük alkış aldı. Programda konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, çocukların milli ve manevi değerlerle kök salmış ve çağın idrakini kavramış bireyler olarak yetişmeleri herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek; "Türkiye büyük Millet Meclisi'nin açılışının 1*6. yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı derin bir anlam ve sorumluluk bilinciyle kutluyoruz. 23 Nisan; milletimizin istiklal mücadelesini ortak bir şuurla taçlandırıldığı, milli iradenin devlet hayatının merkezine yerleştiği ve bu yüksek bilincin çocuklarımıza emanet edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni milletimizin kendi kendini yönetme iradesinin en önemli temsili olarak ifade eden yaklaşımı, köklü istiklal davamızın ve milli irade anlayışımızın en açık yansımasıdır. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi ise milli iradenin sürekliliğinin en güçlü teminatı olan çocuklarımıza olan güvenin ifadesidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle kök salmış ve çağın idrakini kavramış bireyler olarak yetişmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bilgiyle değerin, teknolojiyle ahlakın ve akılla erdemin buluştuğu bir eğitim anlayışı hem bu günümüzü güçlendirecek hem de yarınlarımızı daha anlamlı kılacaktır. Bir milletin gençlik gücünün çocukların gözlerindeki ışıltıda ve yüreklerindeki inançla saklı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla şekillenen eğitim yaklaşımı kararlılıkla sürdürülen ortak bir hedef etrafında buluşan çabanın ifadesidir. Bilgiyle güçlenen, üretimle gelişen bir nesil ülkemizin yarınları için en sağlam dayanağını oluşturacaktır. Bizler; yalnızca akademik başarıyla değil aynı zamanda kadim değerlerle beslenen, sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Milletimizi ve eğitim camiamızı derinden üzen Kahramanmaraş ve Urfa'da yaşanan menfur hadiseler hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu elim olaylar neticesinde hayatını kaybeden evlatlarımıza ve ömrünü eğitime adamız kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Program; öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

