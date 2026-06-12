Kayseri'de 30 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 30 bin fide dağıtıldı

Kayseri\'de 30 bin fide dağıtıldı
12.06.2026 12:46
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Kayseri Ticaret Borsası, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle proje okulu öğrencilerinin yetiştirdiği 30 bin domates ve biber fidesini vatandaşlara dağıttı. Borsa Başkanı, bu girişimin eğitim ve tarımsal üretime katkı sunduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen iş birliği kapsamında vatandaşlara 30 bin domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen iş birliği kapsamında proje okulu olan Şehit Cengiz Sabuncu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük emek ve özveriyle yetiştirdiği 30 bin domates ve biber fidesini vatandaşlarla buluşturarak hem mesleki eğitime hem de tarımsal üretime anlamlı bir katkı sundu. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca bir fide dağıtımı değil, aynı zamanda eğitime, üretime ve Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek; "Biz sadece fide dağıtmadık; emeği destekledik, üretimi teşvik ettik ve geleceğe yatırım yaptık. Şehit Cengiz Sabuncu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kıymetli öğrencilerinin bilgiyle, emekle ve alın teriyle yetiştirdiği 30 bin fideyi vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma, gençlerimizin üretim sürecine doğrudan katılmasının, mesleki eğitimin sahada karşılık bulmasının ve tarımsal kalkınmanın en güzel örneklerinden biridir" dedi. Bağlamış, dağıtılan her bir fidenin sadece bir sebze fidesi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu;

"Toprakla buluşan her fide; bereketin, umudun ve üretimin sembolüdür. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 30 bin fide, yarın binlerce hanenin sofrasına ulaşacak, aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve yerel üretimin güçlenmesine destek olacaktır. Aynı zamanda gençlerimizin emeklerinin değer gördüğünü hissetmeleri, onları geleceğin bilinçli üreticileri olarak yetiştirecek en önemli motivasyonlardan biridir."

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hayata geçirilen proje okul modelinin önemine de dikkat çeken Başkan Bağlamış, "Mesleki eğitimin üretimle iç içe olduğu bir anlayış, ülkemizin kalkınması için vazgeçilmezdir. Gençlerimizin okul sıralarında edindikleri bilgileri üretim alanında uygulayabilmeleri, hem onların kişisel gelişimlerine hem de ülkemizin tarımsal geleceğine önemli katkılar sağlamaktadır. Kayseri Ticaret Borsası olarak proje okulumuzla her zaman omuz omuza çalışmaya ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Kayseri Ticaret Borsası'nın yalnızca ticaretin değil; eğitimin, üretimin ve sosyal sorumluluğun da öncüsü olma anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Bağlamış, "İnanıyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan, güçlü tarımın yolu ise nitelikli eğitimden geçmektedir. Gençlerimizin hayallerine destek olan, üretimi teşvik eden ve toplumsal fayda oluşturan her projenin içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü toprağa atılan her tohum, desteklenen her genç ve üretilen her fide; ülkemizin yarınlarına yapılmış en değerli yatırımdır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Kayseri, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 30 bin fide dağıtıldı - Son Dakika

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