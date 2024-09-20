Kayseri'de 42. ERVA Spor Okulu Sindelhöyük'te Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de 42. ERVA Spor Okulu Sindelhöyük'te Açıldı

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 42'incisi Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, projenin önemine değindi ve yerel yöneticiler de sporun ve milli değerlerin genç nesillere aktarımının önemi üzerinde durdu.

20.09.2024 17:07
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Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 42'incisi Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, "42'inci ERVA Spor Okulu'nun Sindelhöyük'de olması bizim için çok önemli" dedi.

Düzenlenen açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdür Ali İhsan Kabakcı, "İlçelerimizde de başlayan ERVA Spor Okulları halkasına bugün de Develi Sindelhöyük'te 200 sporcumuzun çalışmalara başladığı mutluluğunu da yaşarken, 'şehrimizde her gün güzel şeyler oluyor' sloganıyla ile sporun ve sporcunun dostu Valimizi Gökmen Çiçek'in desteklerini her alanda görürken, Bizlerde başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu çalışmaların yoğun bir şekilde heyecanını ve çalışma azmini yakalıyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de yaptığı konuşmada, "ERVA Projesi Valimizin desteğiyle Türk toplumunda asırlar boyu koruyup, kollayarak gelecek nesillere aktarmaya çalıştığımız milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımıza ve gençlerimize aktarılması noktasında önemli bir yere sahiptir. Bizler tarih boyunca 'önce insan' temasıyla yola çıkarak, her alanda insani değerleri ön planda tutmuş bir millet olduk" ifadelerini kullandı.

Develi Kaymakamı Yusuf Turan ise, "Ben gelmeden önce Valimiz Gökmen Çiçek'in himayelerinde yazılmış ve çizilmiş ERVA Projesinin uygulama aşamasına denk gelmiş oldum. Bugün Develi'de 3'üncüsünü açıyoruz. Develi gibi bir ilçemize 1 yıl içerisinde 3'üncü ERVA Spor Okulu açılıyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Sindelhöyük toplamda 3 tane mahalleden oluşmaktadır. Eski bir beldemizdir. 4 bin 500 civarında nüfusumuz bulunmaktadır. 3 tane ilkokulumuz var. 1 tane imam-hatip ortaokulumuz var. Toplam öğrenci sayımız 585'dir. 49 tane öğretmenimiz var. Gerek tarımsal ekonomisiyle gerek de enerjik öğretmen ve öğrenci kitlesiyle gözbebeği bir mahallemiz" diye konuştu.

'Develi olmadan Kayseri olmaz' diyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün çok şükür 42'inci ERVA Spor Okulu'nu Sindehöyük'de açıyoruz. Develi olmadan Kayseri olmaz. Ama Sindelhöyük olmadan da Develi olmaz. Dolayısıyla 42'inci okulumuzun Sindelhöyük'de olması bizim için çok önemli. Buranın açılmasında emeği geçen ve gerçekten büyük bir aşkla ve istekle burayı açan Develi Şoförler Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle 'Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 42. ERVA Spor Okulu Sindelhöyük'te Açıldı - Son Dakika

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