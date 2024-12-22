Kayseri'de 500 Milyon TL'lik Taşkın Kontrol Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 500 Milyon TL'lik Taşkın Kontrol Projesi Başlıyor

Kayseri\'de 500 Milyon TL\'lik Taşkın Kontrol Projesi Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarını önlemek amacıyla Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi'nin 500 milyon TL maliyetle hayata geçirileceğini açıkladı. Proje, şehirdeki su baskınları sorununu çözmeyi hedefliyor.

22.12.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kentin bazı bölgelerinde zaman zaman aşırı yağışlardan kaynaklı su taşkınlarının önüne geçebilmek için 500 milyon TL maliyet ile 'Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi' çalışmalarının yakın zamanda başlayacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin yaşam kalitesini artırmak için tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentte aşırı yağışlardan sonra özellikle Mimarsinan Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran ile bu bölgelere yakın bazı mahallelerde uzun zamandır yaşanan su baskınlarının önüne geçilebilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliği ile 'Kocasinan ilçesi Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi' hayata geçiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 500 Milyon TL'lik dev proje sayesinde sel felaketi, su baskını gibi tehlikelerin önlenmesinin öngörüldüğünü belirterek şunları kaydetti;

"Bilindiği üzere maalesef bazı zamanlarda Mimarsinan Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran ile bu bölgelere yakın bazı mahallelerimizde aşırı yağışlarda kanalizasyon hatları, yağmur suyuyla buluştuğu zaman taşımama riski oluşuyordu. Hal böyle olunca da istenmeyen görüntüler yaşanabiliyordu. Buradaki sıkıntının çözülebilmesi için Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayarak Erkilet Havalimanı'na kadar ulaşan 7 bin 90 kilometrelik bir uzunluğa sahip Ramazan Deresi'nin ıslah işi gerçekleştirilecek."

Kamulaştırma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen işin projelendirmesi Devlet Su İşleri (DSİ) ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılarak ihale aşamasına gelindiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Maliyeti 500 milyon TL olan projenin ödeneği alınmış olup ihale süreci başladı. Devlet Su İşleri ihaleyi önümüzdeki günlerde tamamlayarak işe koyulacak. Proje tamamlandığında Kayseri'mizin ana kolektör taşkın hattı tam kapasiteli olarak çalışmaya başlayacak. Böylelikle şehrimizin önemli problemi, iklim değişikliği ile birlikte yaşanan ani su baskınlarının önüne geçilerek söz konusu bölgelerimizdeki sorun çözülmüş olacak. Böylesine önemi bir projede büyük katkısı olan Tarım ve Orman Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, 12. Bölge Müdürümüze ve tüm çalışanlara Kayserimiz adına çok teşekkür ederim. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 500 Milyon TL'lik Taşkın Kontrol Projesi Başlıyor - Son Dakika

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