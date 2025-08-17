Kayseri\'de 6 Milyar TL\'lik Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Hayata Geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde titizlikle yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. uygulama etabı, 6 milyar TL'yi aşan yatırımla Kayseri'nin kent merkezinde adeta yeni bir yaşam alanı inşa etti.

Kayseri'nin ve Türkiye'nin vizyon ve prestijli projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın 6 milyar TL'yi aşan vizyoner yatırımıyla Kayseri'nin kalbinde dönüşüm sürüyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabı, modern konutlar, işyerleri ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, şehre değer katıyor. Projenin ilk uygulama etabında, toplam 62 bin metrekarelik alanda yer alan ve yıkımları gerçekleştirilen 62 bina, bu binalar içerisinde 472 konut ve 40 işyerinden oluşan 512 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle yüzde 98 oranında uzlaşma sağlandı. Bu etapta, 3,5 milyar TL maliyetle 132 bin metrekare inşaat alanında 7 blok, 622 daire, 55 işyeri, 950 araçlık iki katlı otopark, 40 bin metrekare yeşil alan inşa edildi. Hak sahiplerine teslim edilen bu etapta A1, A2, A3, B1 Güney, B1 Kuzey, C1 Güney ve C1 Kuzey blokları tamamlandı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci uygulama etabında bulunan ve yıkımları gerçekleştirilen 42 bin metrekarelik 2'nci uygulama etabında 86 adet bina, bu binalarda 512 adet konut, 57 adet işyeri olmak üzere toplam 572 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 60 bin metrekare olurken, yüzde 95 oranında uzlaşma sağlandı. 1'inci Uygulama Etabı 2 Kısım kapsamında, 2'nci uygulama etabındaki hak sahipleri için hazırlanan 3 blok ve 2 yüklenici bloğu olmak üzere toplam 5 blokta 500 adet daire ve 40 adet dükkan bulunuyor. E Blokta hak sahipleri için üretilen 23 bin metrekare inşaat alanına sahip 126 konut ve 9 işyeri tamamlanırken, A4 blok hak sahipleri için üretilen 68 konut 13 iş yeri de tamamlandı. D Blok hak sahipleri için üretilen 144 konut, 9 işyeri yapım işleri devam ederken, inşaat yüzde 90 seviyelerine geldi. D Blok da 2025 yılı Eylül ayı içerisinde yapımı tamamlanarak, hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek. Böylelikle E-A6 Blok, A5 Blok, A4 Blok ve D Blok olmak üzere 5 farklı blokta 2,5 milyar TL'lik bir yatırıma imza atılmış oldu. Bu etap içerisinde bulunan bütün hak sahibi ve yüklenici bloklarının tamamlanmasıyla 12 blokta 1122 konut ve 95 işyeri olmak üzere toplam 1217 bağımsız bölüm ve bu bağımsız bölümlerin kullanımına sunulmak üzere de yeraltında 2 kattan oluşan 1500 araçlık kapalı otopark ve 45 bin metrekare yeşil alan tamamlanmış olacak. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kamu kaynaklarını verimli kullanma vizyonuyla yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci etabının toplam maliyeti 6 milyar TL oldu. Bu yatırım yalnızca konut ve iş yerlerinden ibaret değil, proje, Kayseri'nin geleceğini şekillendirecek sosyal alanlarla da destekleniyor. Başkan Büyükkılıç'ın hassasiyet gösterdiği sosyal donatılar kapsamında, hayırsever iş birlikleriyle milyonlarca liralık yatırım gerçekleştirildi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hayırsever iş birliği ile 150 milyon TL maliyetle Mehmet İlgü İlkokulu tamamlanarak, eğitim faaliyetleri başladı. Yine hayırsever iş birliği ile 40 milyon TL maliyetle tamamlanan Recep Mamur Camii ibadet hizmeti vermeye devam ediyor. 35 milyon TL maliyetle projesi tamamlanan aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyonu inşaat süreci ise tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Büyükkılıç: "Bu Proje Kayseri'nin geleceğine atılan imzadır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin şehir için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları söyledi; "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, sadece konut üretimi değil, şehirleşmenin, sosyal hayatın, güvenli yaşam alanlarının ve çevre bilincinin bir parçasıdır. Bu proje, Kayseri'nin kalbinde yepyeni bir yaşamın temellerini atarken, yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda insan odaklı, sürdürülebilir ve güvenli bir şehir yaşamının inşasıdır. 6 milyar liranın üzerindeki bu yatırım, Kayseri'nin vizyonunu büyütürken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor."

Yeşil alanları, sosyal donatıları, eğitimden sağlığa kadar her yönüyle planlanmış bu projenin bir dönüşümden öte bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyor, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak bu büyük vizyonu gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi. - KAYSERİ