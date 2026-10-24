Kayseri\'de 738 hafız icazet aldı, kazada ölen öğrencinin belgesi duygulandırdı

Kayseri İl Müftülüğünce Kur'an kurslarındaki eğitimlerini tamamlayarak hafız olan 738 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törende, Kur'an kursuna giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğrenci için hazırlanan belge salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarında ve hafızlık proje okullarında eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören; İstiklarl Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, hafızları tebrik ederken ailelerine de teşekkür etti. Ayvaz, "Sizler; İslam'ın hafızı, Kur'an'ın ve dinin muhafızısınız. Sizleri tebrik ediyorum. Hafızlık; Kur'an ilimlerinde ilk basamak, bundan sonra alacak olduğunuz ilimlerle beraber ülkemize, insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Zira sizler; anne-babanızın duası olduğu kadar milletimizin ve ümmetimizin de umudusunuz inşallah. Değerli hafızlarımız; zorlu süreçten geçtiniz, uyumadınız. Arkadaşlarınız oyun oynarken siz rahlelerinizin başında derslerini vermenin heyecanıyla beraber uykunuzu alamadığınız zaman dilimlerinden tacınızı taktığınız bu şerefli güne kavuştunuz. Dolayısıyla sizlerle beraber aileleriniz de hafızlıklarını yaptılar, sizin heyecanınıza onlar da ortak oldular. Bu vesileyle sizleri yetiştiren, kurslara yetiştiren anne ve babalarınıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bugünkü tablo, Kayseri'nin şeref tablosudur"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin de eğitimin önemine değinerek; "Bugün Kayseri gerçekten muhteşem bir tablo yaşıyor. 738 hafızımız Kur'an'ın muhafızı oldular. Bu tablo; bugün Kayseri'nin büyük bir şeref tablosudur. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah sevgisini, peygamber sevgisini, bayrak sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi aşıladığımız zaman geleceğimizden emin olabiliriz inşallah" şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de hafızları tebrik ederek; "Sizlerle gurur duyuyoruz. Bazen yoruldunuz, bazen pes etmek istediğiniz zamanlar oldu ancak Kur'an'ın teselli gücüyle pes etmeden Allah'ın kelamını ezberleyerek buraya geldiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda Kur'an'ın muhafızlığıyla beraber gittiğiniz her yere ışık saçacaksınız. Ahlakınızla, edebinizle her yeri aydınlatacaksınız. Sizler, tebrik ederken anne ve babalarınıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyada merhamet yok"

Programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise genç hafızlara seslenerek, "Sevgili gençler; birinci iş hıfzetmek, ikinci iş idrak etmek, üçüncü iş de tebliğ etmek. Atalarımız 7 iklim 3 kıtada at koşturdular, bunu yaparken de sadece kılıç kullanmadılar. İlimle, irfanla, Kur'an'la gittiler, gittikleri her yere adaleti götürdüler. Adaletle birlikte istikrarı sağladılar, refah ve huzur içinde insanları yaşattılar. Bu bir başlangıç, bunun ötesinde olabildiğince matematik, fizik, kimya, geometri, astronomi gibi dünya bilimlerinde olabildiğince ileri gideceksiniz. Ülkemizi, milletimizi, ümmetimizi temsil etmek için yapılabilecek ne varsa yapmak için gayret göstereceksiniz. Şu anda dünyada çok ciddi sıkıntılarımız var. Müslüman zalim olamaz, aynı zamanda mazlum da olamaz. Bunun için de güçlü ve kuvvetli olması lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber çalışacağız. Bizim dünyada söz sahibi olabilmemiz için, hakkımızı koruyabilmemiz için güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için de her bilimi akıl ve ilmi kullanmak suretiyle bir şeylere varmamız lazım. Şu anda biz bilgi üretemiyoruz. O yüzden hadiselere hakim olabilmemiz için gece gündüz çalışacağız. Hep birlikte terörsüz, güçlü Türkiye'nin inşası için varmamız gereken hedeflere mutlaka varmamız lazım. Dünyada merhamet yok, Birleşmiş Milletler çöktü, uluslararası hukuk çöktü. Güçlü olmayanın hiçbir hakkı yok. Onun için bizim mutlaka güçlü olmamız lazım" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da; emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Hayatını kaybeden öğrencinin belgesi duygusal anlar yaşattı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kur'an kursuna giderken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Nurcan Dulkar için de hafızlık belgesi hazırlandı. Dulkar'ın belgesi, Türk bayrağı ile birlikte diğer öğrencilerin arasında yer alması salondakilere duygusal anlar yaşattı.