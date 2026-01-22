Kayseri'de amatör telsizciliğe ilgi artıyor - Son Dakika
Kayseri'de amatör telsizciliğe ilgi artıyor

22.01.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, 2025 yılı içerisinde 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirildiğini, toplamda ise 8 bin 307 kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Altıntop, telsizcilerin olağanüstü durumlarda önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop; amatör telsizciliğe olan ilginin arttığını söyleyerek, "2025 yılı içerisinde 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirdik. Kayseri'de toplam 5 yıl içerisinde eğitim verdiğimiz kişi sayısı 8 bin 307 kişi oldu" dedi.

KATED Başkanı Yavuz Altıntop, 2025 yılında 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirdiğini belirtti. Kayseri'de toplam yetişen telsizci sayısının 8 bin 307'yi aştığını ifade eden Altıntop, olağanüstü hallerde ilgili kuruluşlara haberleşme desteği verecek insanlar yetiştirdiğini söyleyerek, "Afet, acil durumlar, milli güvenliği ilgilendiren durumlarda bununla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği verecek insanları yetiştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirdik. Kayseri'de 5 yıl içerisinde eğitim verdiğimiz kişi sayısı 8 bin 307 kişi oldu. Şuanda da amatör telsizcilik eğitimlerimiz devam ediyor. Amatör telsizcilik eğitimlerimiz de hazırlık eğitimi, uluslararası lisansını aldıktan sonra kullanım ve kurulum eğitimi alıyoruz. Kurum eğitimi sonrasında acil durumlar için kendi antenini kendin yapma dersini veriyoruz. Normal bir telden ya da her hangi bir parçadan anten yapabilecek düzeyde kendilerini yetiştiriyoruz. Haberleşme konusunda eğitimlerimiz var. En son eğitimimi afet ve acil durumlar yanında kanun yönetmelik ve etik kurallar bunların hepsi il afet müdürlüğü protokol gereği olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Telsizin alternatifi yok"

Olağanüstü durumlarda 5 bin milin üzerinde mesafeden görüşme yapabilecek sistemlere sahip olduğunu söyleyen Altıntop, telsizin alternatifi olmadığını belirterek ; "Telsizin alternatifi yok. Baz istasyonları depremde belli bir şiddeti gördüğünde kendiliğinden kapatır ya da üzerine aşırı şekilde görüşme isteği olacağı için bununla ilgili kilitlenmeler olur. AFAD Başkanlığı bu durumla ilgili verdiği talimatlarda mesaj kullanın deniliyor. Telsizin kesinlikle başka bir alternatifi yoktur. Herhangi bir yere bağlı değildir. Bizler sadece el araç sabit telsizler kullanmıyoruz. Olağanüstü hallerde bütün telekomünikasyon sustuğunda en az 5 bin milin üzerinde görüşme yapabilecek telsiz sistemlerine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Altıntop ayrıca, eğitimlerde kendilerine destek veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kayseri, Yerel, Son Dakika

