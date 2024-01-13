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Kayseri'de AFAD Lojistik Deposu ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak - Son Dakika
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Kayseri'de AFAD Lojistik Deposu ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğiyle kentte afetle mücadele çerçevesinde AFAD Lojistik Deposu yapılması, 2 adet kentsel arama kurtarma eğitim parkuru yapılması ve Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulması gibi önemli kararlar alındı. Vali Gökmen Çiçek, yapılan toplantıda bu kararları duyurarak, afetlere müdahale edecek birlik ve lojistik binanın Kayseri için önemli adımlar olduğunu belirtti.

Kayseri\'de AFAD Lojistik Deposu ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak
13.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:08
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Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliği ile kentte afetle mücadele çerçevesinde AFAD Lojistik Deposu yapılması, 2 adet kentsel arama kurtarma eğitim parkuru yapılması ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulması gibi önemli kararlara imza atıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve il protokolünün katılımlarıyla 'İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, Vali Gökmen Çiçek afetle mücadele çerçevesinde çok önemli kararlar alındığını duyurdu. Bu çerçevede, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. Ayrıca Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi mülkiyeti Maliye hazinesine ait kapalı spor alanı olarak planlanmış alana AFAD Lojistik Deposu yapılması uygun görüldü. Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden taşınmazın tahsisi talep edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazım İmar Planı ve Uygulama Planı değişiklikleri Büyükşehir Meclisi tarafından Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıda görüşülerek uygun görüldü. Ayrıca AFAD Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma personeli ile paydaş kurumlarda arama ve kurtarma alanında görev yapan personelin teknik kapasitesinin ve yeteneklerinin arttırılması, meydana gelmesi muhtemel depremler sonrası daha etkin müdahale edilmesi amacıyla Müdürlük Hizmet Binası yerleşkesi ve Zincidere 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'na olmak üzere 2 adet kentsel arama kurtarma eğitim parkuru yapılması uygun görülürken, parkur için çalışmalara başlandı. Vali Çiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bu süreçte bir takım gelişmeler oldu. Bizim için en sevindirici AFAD açısından gelişmelerden bir tanesi Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, biz, AFAD Müdürlüğü'nün çalışmaları ile Kayseri'de bir AFAD Birlik Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verildi. Bu birliğin Kayseri'de olması çok önemlidir. Bu birlik birebir afetlere müdahale edecek olan tecrübeli arama kurtarma ekiplerinden oluşuyor. Aynı zamanda bizim için ikinci müjdeli haber de AFAD Lojistik binamızın yapılıyor olmasıdır, o da başlayacak. Kayseri için önemli adımlardan birisi. Bu süreçte hem kurum olarak çok çalışmalar gerçekten yapıldı" ifadelerini kullandı. Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Afet işleri Daire Başkanlığı'nın çok daha fazla Valilik ile iş birliği yapacağını da dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeler ile birlikte bu alanda yapılan çalışmalara ilave olarak son süreçte yapılması gereken çalışmaları da gündemlerine aldıklarını, Afet İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere adeta ayrı bir alan oluşturarak, bu konuda ne yapılması gerektiği, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde üzerlerine düşeni yapma yönünde iş birliğini önemsediklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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