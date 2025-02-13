Kayseri'de Afet Eğitimi Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Afet Eğitimi Seferberliği

Kayseri\'de Afet Eğitimi Seferberliği

AFAD, Kayseri'de emniyet ve telekom personeline arama-kurtarma eğitimi veriyor.

13.02.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ile telekom personellerine arama-kurtarma eğitimi verildi.

Muhtemel depremlerde arama -kurtarma faaliyetlerine katılacak kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına AFAD tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde personeller; teorik ve sahada pratik yaparak çalışmalara hazır hale getiriliyor. Muhtemel felaketlerde hazır olmak için bütün teşkilatlara seferberlik başlatıldığını aktaran AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "Ülkemizde 100 bin arama - kurtarma personeli yetiştirmek adına İçişleri Bakanımız ve AFAD Başkanımızın talimatları üzerine birçok kamu kurum kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ile birlikte eğitim seferberliği başlattık. Bunlardan bir tanesi de bugün Kayseri'de zorlu kış şartları içerisinde devam eden telekom ve İl Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı çevik kuvvet ekiplerimiz; depremde arama kurtarma eğitimi, yani enkaz içerisinde direk canlı çıkartmaya yönelik eğitim alıyorlar. Bu çerçevede 27 kişilik telekom ekibi, hafif düzeyde arama - kurtarma akreditasyon sınavına hazır olmak için eğitimlerini tamamlayacak. Gönüllü arkadaşlarımızın tamamı 'inşallah olmaz' dediğimiz afetlerde görev almak üzere bizzat hazır olacaklar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı çevik kuvvet ekiplerimizin de sayısını 167'ye çıkarttık. Onların eğitimleri de sürekli devam ediyor. Bu kapsamda da emniyetimiz hem güvenlik, asayiş, trafik hizmetlerinin yanında muhtemel depremlerde de direk arama - kurtarma faaliyetlerine de destek verecekler. İnşallah yaşamayız ama, ülkemizin daima hazır olması için bütün teşkilatlarla birlikte yoğun bir seferberlik başlatıldı. Bu yüzden kar, kış demeden eğitim faaliyetleri devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Telekom, kayseri, Sağlık, Eğitim, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Afet Eğitimi Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Özgür Özel’den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Afet Eğitimi Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.