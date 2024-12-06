Kayseri'de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri\'de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen afet farkındalık eğitiminde, deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulamaları yapıldı. Eğitim programı, AFAD ve Sivil Savunma uzmanları tarafından verildi.

06.12.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerde çalışan personele yönelik Afet Farkındalık Eğitimi'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulaması eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğü Eğitim birimi iş birliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde hummalı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile iş birliğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, Büyükşehir Belediye personeli katıldı. Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, 15 yıldır AFAD'da görev yaptığını belirterek, kurum hakkında bilgiler paylaştı. Kulak, doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı. Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş da açılış konuşması yaparak, bu bilgilerin hayati önem taşıdığını kaydederek, afetsiz günler geçirilmesini temenni etti.

Eğitimde afet farkındalık eğitimi ile deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulaması eğitimi verilirken, AFAD'ın tanıtımı ve görevleri, doğal afet ve doğru davranış biçimleri, afet gönüllülüğü konularında da bilgiler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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