Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Düzenlendi

Kayseri\'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Düzenlendi

AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, afetlere karşı birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Sempozyumda gönüllülük ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi, sertifikalar dağıtıldı.

07.03.2025 13:06  Güncelleme: 13:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen 'Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu'nda konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç; "Afetin her zaman ve her yerde olacağını biliyorsak, o zaman tek yumruk olarak bizim buna cevap vermemiz gerekir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "Afetin her zaman ve her yerde olacağını biliyorsak, o zaman tek yumruk olarak bizim buna cevap vermemiz gerekir. Öncesinde yapmamız gereken birçok faaliyetler var. İşte bunlardan bir tanesi de gönüllülük ve akreditasyon çalışmaları. Kapasitemizi artırmak çok kıymetli. İl ve ilçe belediye başkanlarımızın çok büyük destekleri var. Bu destekler bizler için gerçekten çok önemli" dedi. Genç, Destek AFAD Gönüllüleri'ne sürekli arama kurtarma, saha eğitimi, ilk yardım ve insani yardım gibi eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlarken; "Bugünkü program çok anlamlı. Her zaman afetlere hazır olacağız. Krizin içindeki insan krizi yönetemeyeceği için biz depremde kardeş belediye olduk. Doğal afetler her zamanla bizimle olacak. Bu çalıştay bir kitap haline dönüşünce temel el kitabımız olacak." şeklinde konuştu. Başkan Yalçın depremle ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek; "Başakpınar civarında afet yaşam merkezi diye 100 konteynerlik bir alan yapıyoruz. AFAD ile koordine halindeyiz. İnsanların hemen sığınabilecekleri bir alan olacak. Elbistan'da 300 konutluk yaşam merkezini yaptık ancak burada bundan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gördük. Büyük parklarımıza içerisinde tıbbi ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynerler yerleştirdik. Bütün parklarımıza bunları yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda konuşan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ise yaşanabilecek her türlü afet olaylarına karşı da hazır olunması gerektiğini belirterek; "Bu başta bizler için bir sorumluluk. Millet olarak da hassasiyeti diri tutmak zorundayız. Son yıllarda ülke olarak her tür afeti yaşadık. Hepsinin üstesinden de geldik. Biz güçlü bir devlet ve güçlü bir milletiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından eğitimleri başarıyla tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri'ne sertifika ve kimlikleri verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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