Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi

Büyükşehirden \'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi
21.02.2026 15:26  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği eğitimler kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile işbirliği yaparak 'Arama Kurtarma Personelinin Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Eğitimi' gerçekleştirdi. Eğitimde bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgiler verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik eğitimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle 'Arama Kurtarma Personelinin Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Eğitimi' düzenlendi.

Yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve kaliteli bir şekilde aktarılması amacı başta olmak üzere personelinin çok yönlü gelişimini hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu eğitim seminerleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi tarafından 'Arama Kurtarma Personelinin Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Eğitimi' düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayan eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ADKUR Adliye Arama Kurtarma, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Hacılar, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Bünyan ilçe belediye personeli, Kızılay Sar Arama Kurtarma, HADAK, Hayrat Arama Kurtarma, MEB AKUP Ekip Lideri, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Türk Altın Madenleri Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, OSB İtfaiye, Yesevi Arama Kurtarma, Gökbörü Arama Kurtarma personeli ile Kayseri Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlardan görevliler katıldı.

Düzenlenen eğitimde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı tarafından, eğitime katılan personele bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, aşıların önemi, hijyen gibi önemli birçok konuda hayati bilgiler verildi.

Eğitim programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek, yalnızca bir eğitim programı için değil aynı zamanda sorumluluk bilincini tazelemek, dayanışmayı güçlendirmek ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturma hedefinin bir adımında bir araya geldiklerini söyledi. Afet yönetimine vurgu yapan Başkan Arın, "6 Şubat bize şunu çok net göstermiştir. Afet yönetimi tek bir kurumun, tek bir meslek grubunun ya da tek bir uzmanlık alanının üstesinden gelebileceği bir süreç değildir. Afet yönetimi, arama kurtarmadan lojistiğe, psikososyal destekten sağlık hizmetlerine, güvenlikten koordinasyona kadar multidisipliner bir yapıyı zorunlu kılar" diye konuştu.

Eğitim programının sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı'ya Büyükşehir'in kültür yayınlarından Erciyes Dağı kitabını hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Yerel Yönetim, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma' eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin dönüşü Özgü Namal’dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım
Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı
Ryanair’den Türkiye’ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi’nin Woody’si Ryanair'den Türkiye'ye saç ekimi göndermesi: Bu kez hedef Oyuncak Hikayesi'nin Woody'si
ChatGPT’ye inandı hastanelik oldu Psikoz teşhisi konuldu, dava açtı ChatGPT'ye inandı hastanelik oldu! Psikoz teşhisi konuldu, dava açtı
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 16:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehirden 'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.