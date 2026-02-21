Büyükşehirden \'Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma" eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik eğitimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle 'Arama Kurtarma Personelinin Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Eğitimi' düzenlendi.

Yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve kaliteli bir şekilde aktarılması amacı başta olmak üzere personelinin çok yönlü gelişimini hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu eğitim seminerleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi tarafından 'Arama Kurtarma Personelinin Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Eğitimi' düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayan eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ADKUR Adliye Arama Kurtarma, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Hacılar, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Bünyan ilçe belediye personeli, Kızılay Sar Arama Kurtarma, HADAK, Hayrat Arama Kurtarma, MEB AKUP Ekip Lideri, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Türk Altın Madenleri Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, OSB İtfaiye, Yesevi Arama Kurtarma, Gökbörü Arama Kurtarma personeli ile Kayseri Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlardan görevliler katıldı.

Düzenlenen eğitimde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı tarafından, eğitime katılan personele bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, aşıların önemi, hijyen gibi önemli birçok konuda hayati bilgiler verildi.

Eğitim programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek, yalnızca bir eğitim programı için değil aynı zamanda sorumluluk bilincini tazelemek, dayanışmayı güçlendirmek ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturma hedefinin bir adımında bir araya geldiklerini söyledi. Afet yönetimine vurgu yapan Başkan Arın, "6 Şubat bize şunu çok net göstermiştir. Afet yönetimi tek bir kurumun, tek bir meslek grubunun ya da tek bir uzmanlık alanının üstesinden gelebileceği bir süreç değildir. Afet yönetimi, arama kurtarmadan lojistiğe, psikososyal destekten sağlık hizmetlerine, güvenlikten koordinasyona kadar multidisipliner bir yapıyı zorunlu kılar" diye konuştu.

Eğitim programının sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu ve İşyeri Hekimi Prof. Dr. Elçin Balcı'ya Büyükşehir'in kültür yayınlarından Erciyes Dağı kitabını hediye etti. - KAYSERİ