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Kayseri'de Ahmet Batu Özcan'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Kayseri'de Ahmet Batu Özcan'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu

Kayseri'de Ahmet Batu Özcan'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu.

Kayseri\'de Ahmet Batu Özcan\'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu
08.01.2024 - 22:32,
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Kayseri'de Ahmet Batu Özcan'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu. Ailesinin durumu iletmesi üzerine ekiplerin evinden aldığı küçük çocuk,

polis merkezine giderek, polislerle vakit geçirdi.

Kayseri'de polis arabasına binerek, polisleri yakından görmeyi hayal eden Ahmet Batu Özcan'ın hayali gerçek oldu. Özcan'ın ailesinin polis ekiplerini arayarak durumu bildirmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ahmet Batu'yu evinden alan ekipler, hayali olan polis arabasına bindirerek gezdirdi. Daha sonra Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet Batu, polislerle sohbet ederek, polis merkezini gezdi. Hayali gerçek olan küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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