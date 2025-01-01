Kayseri'de 'Aile ve Değerler' Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri'de 'Aile ve Değerler' Konferansı Gerçekleşti

Kayseri\'de \'Aile ve Değerler\' Konferansı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşmacı olduğu 'Aile ve Değerler' konferansına ev sahipliği yaptı. Konferans, aile kurumunun önemi ve değerler üzerine bilgiler sunarak katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

01.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşmacısı olduğu 'Aile ve Değerler' Konferansı'na katıldı.

Toplumun en önemli unsuru olarak kabul edilen 'aile' kurumunu önemseyen ve bu doğrultuda vatandaşlara konferans ve seminer gibi eğitim destekleri sunan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına önemli bir konferans daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, Aile Platformu ile iş birliğinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşmacısı olduğu 'Aile ve Değerler' Konferansı düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şaban Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen 'Aile ve Değerler' Konferansı'nda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ailenin önemi, çocuk yetiştirme, ailede değerler, sosyal medya kullanımı gibi konularında önemli bilgiler verdi.

Aileyi sevgi ve huzur alanı yapmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, "Aileyi sevgi alanı ve huzur alanı yapıyorsan hedefine ulaştın demektir. Bu altın kuralı uygularsanız, eviniz yuva olur, orada iyi çocuklar yetişir" dedi. Tarhan, modernizmin ailedeki rolleri değiştirdiğini kaydederek evliliğin güç savaşları değil tamamlayıcı bir ilişki olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tarhan, sosyal medya ve yapay zeka konularına ayrı bir parantez açarak ailelere tavsiyelerde bulundu.

Konferansın sonunda Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Konferansa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Tarhan'a teşekkür eden Büyükkılıç, "İyi ki varsınız hemşehrilerim, sağ olun var olun" dedi.

Katılımın ücretsiz olduğu konferans vatandaşlardan beğeni toplarken, Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Prof. Dr Nevzat Tarhan'ın Değerler Psikolojisi ve İnsan, Aile Okulu ve Evlilik isimli kitapları hediye edildi. Konferansın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kayserililer Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Aile ve Değerler' Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika

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