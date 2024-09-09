Polis, Kayseri\'de Bozulan Araca Yardım Etti

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Kayseri'de aracı bozulan şoförün imdadına polis ekipleri yetişerek aracı itti.

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bir sürücünün aracı bozuldu. Araç yolun ortasında kalırken, sürücü de zor anlar yaşadı. Bu sırada meydan da trafik uygulaması yapan 2 trafik polisi de aracın yolda kaldığını gördü. Aracın yanına gelen polisler hem trafiğin akışını bozmamak hem de sürücüye yardımcı olmak için aracı iterek götürdü.

O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ