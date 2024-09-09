Polis, Kayseri'de Bozulan Araca Yardım Etti - Son Dakika
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Yerel

Polis, Kayseri'de Bozulan Araca Yardım Etti

Polis, Kayseri\'de Bozulan Araca Yardım Etti

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bir sürücünün aracı bozuldu. Polis ekipleri, aracın yolun ortasında kalmasına müdahale ederek sürücüye yardımcı oldu.

09.09.2024 13:28
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Kayseri'de aracı bozulan şoförün imdadına polis ekipleri yetişerek aracı itti.

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bir sürücünün aracı bozuldu. Araç yolun ortasında kalırken, sürücü de zor anlar yaşadı. Bu sırada meydan da trafik uygulaması yapan 2 trafik polisi de aracın yolda kaldığını gördü. Aracın yanına gelen polisler hem trafiğin akışını bozmamak hem de sürücüye yardımcı olmak için aracı iterek götürdü.

O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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