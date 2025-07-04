Kayseri'de Asansör Güvenliği İçin Kapsamlı Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Asansör Güvenliği İçin Kapsamlı Eğitim Düzenlendi

Kayseri\'de Asansör Güvenliği İçin Kapsamlı Eğitim Düzenlendi
04.07.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Daire Başkanlığı ve KAYMEK iş birliğiyle, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması için eğitim programı düzenledi. 100 katılımcıya teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Afet İşleri Daire Başkanlığı ve KAYMEK iş birliğiyle asansörde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde kurtarılması için 'Asansörden Kişi Kurtarma Eğitimi' konulu kapsamlı eğitim düzenledi. 100 katılımcıya teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve KAYMEK A.Ş., asansör kazalarında mahsur kalanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik önemli bir eğitime imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ziya Öztürk, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve çok sayıda ilgili kurumdan yaklaşık 100 kişi katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, eğitimin önemine dikkat çekerek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın KAYMEK'i 'şehrin yüz akı ve altıncı üniversitesi' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Asansör güvenliği konusunda farkındalığın arttırılmasının kritik olduğunu vurgulayan Soyak, eğitimin verimli geçmesini diledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise eğitimci meslektaşlarına teşekkür ederek, programda verilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak da gösterileceğini belirtti. Makine Mühendisleri Odası uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda, asansör arızalarının nedenleri, kurtarma teknikleri ve müdahale adımları detaylı şekilde ele alındı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarından katılan 100 kişiye, eğitim sonunda katılım belgesi takdim edildi. Eğitim, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi. Öte yandan katılımcılar, uygulamalı eğitimle de öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, böylelikle halkın ve ilgili kurumların asansör güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Asansör Güvenliği İçin Kapsamlı Eğitim Düzenlendi - Son Dakika

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