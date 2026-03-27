Kayseri\'de Bebeği Heimlich ile Kurtardılar

Kayseri'de bir restoranda ailesi ile yemek yerken boğazına yiyecek kaçan 1.5 yaşındaki bebeği restoran sahibi Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bir restoranda 1.5 yaşındaki bebeğin boğazına ailesi ile birlikte yemek yerken yiyecek takıldı. Ailesi durumu fark edip paniklerken, masaya gelen restoran sahibi Serkan Kahraman Heimlich manevrası yaptı. Manevranın ardından yiyecek bebeğin boğazından çıkarken, aile rahat bir nefes aldı.

Yaşananlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ