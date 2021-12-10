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Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti - Son Dakika

Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti

10.12.2021 19:52

Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti Anadolu'da ilk defa terracotta heykele rastlandı Tarlada çalışırken heykel bulan vatandaş, kalıntıları müzeye teslim etti Kayseri'de bir vatandaş, tarla sürerken traktörüne takılan...

Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti

Anadolu'da ilk defa terracotta heykele rastlandı

Tarlada çalışırken heykel bulan vatandaş, kalıntıları müzeye teslim etti

KAYSERİ - Kayseri'de bir vatandaş, tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Heykelin Anadolu'da bulunan ilk terracotta heykel olduğu öğrenildi.

Tarlasında çalışan Recep Akıncı, traktörün ekipmanına parçalar takıldığını fark etti. Heykel parçaları olduğunu gören Akıncılar yetkililere bilgi verdi. Tarlada bulunan parçaları Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Akıncı, "Köyde tarla sürerken traktöre takılmasıyla buldum. Hiç düşünmeden müzeye verilmesini istedim" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, duyarlılığından dolayı Akıncı'ya teşekkür ederek, " Recep Bey'e hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Bu eserlerin korunması gerektiği yerler müzelerdir. Baktığımız zaman 'terracotta' dediğimiz pişmiş topraktan bir heykele ait özellikle ayak ve bacak kısmına ait parçalar görüyoruz. Zaman zaman böyle eserler bulunabilir. Bunların da korunması gereken yerler müzelerdir. Uzmanlarımız bunu inceleyecek, tarihlendirilmesine yönelik raporlarını hazırlayacak. Sonrasında müzemizde korunmaya alınacak" ifadelerini kullandı.

Müze Müdürü Gökhan Yıldız ise bulunan kültür varlıklarının yetkililere bildirilmesi gerektiğini aktararak, "Hemşehrilerimizden bu tür kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından bulunduğu andan itibaren çekinmeden bizlerle ya da kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesini istiyoruz. Bu çok büyük önem arz ediyor. Bakanlığımızın mevzuatları gereğince kendilerinin bu emeklerinin karşılığı olarak kendilerine ödeme yapma imkanımız bulunmakta. Hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti
Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti
Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti
Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti

Recep Akıncı, Kayseri, Heykel, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bir vatandaş tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti - Son Dakika
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