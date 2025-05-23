Kayseri\'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor

Sosyal yaşam alanları, yeşil dokusu ve sosyal etkileşim imkanları ile ilçede örnek olacak çevre dostu projesini Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçiren Melikgazi Belediyesi'nin 120 adet bahçeli evden oluşan 'yatay mimari' projesi hızla ilerliyor.

"Projemizin örnek olacağını ve yaygınlaşacağını düşünüyorum"

Kayseri'ye örnek bir siteyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, inşaat alanında inceleme yaparak, şunları söyledi:

"Altınoluk Mahallemizde 2 katlı 120 adet bahçeli ev, yatay mimaride en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Beni çok heyecanlandıran projelerimizden biri. Projemizde sosyal tesisler, evlerin önünde ve arkasında parklar yer alacak. Ulaşımı oldukça kolay. Şehir merkezine çok yakın. Burası Kayseri için örnek bir site olacak inşallah. 2 firmamız ihaleyi almışlardı. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Konumu, işçiliği, projesi, oda tasarımları, çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, bahçeleri, çatısında GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip bir yer olacak. Bir ailenin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. Müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ederim, çok güzel çalışıyorlar. Burasının özellikle 120 adet bahçeli evin bir alanda site içinde olması, komşuluk ve aile iletişiminin güçlenmesine ve mahalle ortamının meydana gelmesine vesile olacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak örnek olacağımızı düşünüyorum. Müteahhitlerimiz benzer projenin çeşitli versiyonlarını Melikgazi'de yaygınlaştıracaktır. Belediye olarak yatay mimaride ilk yaptığımız proje oldu. İnşallah bunu ilçemizde yaygınlaştıracağız. Şu anda vatandaşlarımızın da talep ve memnuniyeti hat safhada. İlçemiz çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir hale gelecek. Projemiz Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun." - KAYSERİ