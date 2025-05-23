Kayseri'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor

Kayseri\'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor
23.05.2025 14:58  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi'nde 120 adet bahçeli evden oluşan çevre dostu 'yatay mimari' projesini hayata geçiriyor. Başkan Palancıoğlu, projenin sosyal yaşam alanları ve yeşil dokusuyla örnek olacağını belirtti.

Sosyal yaşam alanları, yeşil dokusu ve sosyal etkileşim imkanları ile ilçede örnek olacak çevre dostu projesini Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçiren Melikgazi Belediyesi'nin 120 adet bahçeli evden oluşan 'yatay mimari' projesi hızla ilerliyor.

"Projemizin örnek olacağını ve yaygınlaşacağını düşünüyorum"

Kayseri'ye örnek bir siteyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, inşaat alanında inceleme yaparak, şunları söyledi:

"Altınoluk Mahallemizde 2 katlı 120 adet bahçeli ev, yatay mimaride en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Beni çok heyecanlandıran projelerimizden biri. Projemizde sosyal tesisler, evlerin önünde ve arkasında parklar yer alacak. Ulaşımı oldukça kolay. Şehir merkezine çok yakın. Burası Kayseri için örnek bir site olacak inşallah. 2 firmamız ihaleyi almışlardı. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Konumu, işçiliği, projesi, oda tasarımları, çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, bahçeleri, çatısında GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip bir yer olacak. Bir ailenin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. Müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ederim, çok güzel çalışıyorlar. Burasının özellikle 120 adet bahçeli evin bir alanda site içinde olması, komşuluk ve aile iletişiminin güçlenmesine ve mahalle ortamının meydana gelmesine vesile olacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak örnek olacağımızı düşünüyorum. Müteahhitlerimiz benzer projenin çeşitli versiyonlarını Melikgazi'de yaygınlaştıracaktır. Belediye olarak yatay mimaride ilk yaptığımız proje oldu. İnşallah bunu ilçemizde yaygınlaştıracağız. Şu anda vatandaşlarımızın da talep ve memnuniyeti hat safhada. İlçemiz çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir hale gelecek. Projemiz Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Altınoluk, Melikgazi, Belediye, kayseri, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:23:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Çevre Dostu Bahçeli Ev Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.