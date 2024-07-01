Kayseri'de çocuğa taciz iddiası: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de çocuğa taciz iddiası: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı uyarıda bulundu

Kayseri\'de çocuğa taciz iddiası: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı uyarıda bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, güvenlik birimlerinin daha dikkatli olması ve proaktif bir yaklaşım izlemesi gerektiğini belirtti. Arıkan, mültecilerin kriminalize olmuş unsurlarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı ve olayın başka yönlere çekilmesi çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

01.07.2024 11:29
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; "Kayserimizde yaşanan üzücü olay, mültecilerin kriminalize olmuş unsurlarına karşı güvenlik birimlerimizin daha dikkatli olması ve proaktif bir yaklaşım izlemesi gerektiğini hepimize göstermiştir" dedi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etti. Çıkan olayların ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arıkan; "Ülkemizde sığınmacı-mülteci sorunu Ensar-Muhacir ilişkisinin çok ötesine geçmiş, artık bir yönetim zafiyeti haline gelmiştir. Aziz milletimizin bu konuda göstermiş olduğu fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Ancak milletimizin bu fedakarlığının, son kertede, yabancı düşmanlığı ile etiketlenip, uluslararası arenada yürütülen algı operasyonları marifetiyle çöpe atılmasına müsaade edilmemelidir. Günümüz şartlarında, mültecilerin kendi vatanlarına dönüş sürecinde gözle görülür bir ilerleme kaydedilmesi için Suriye yönetimiyle temasların hızlandırılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Kayserimizde yaşanan üzücü olay, mültecilerin kriminalize olmuş unsurlarına karşı güvenlik birimlerimizin daha dikkatli olması ve proaktif bir yaklaşım izlemesi gerektiğini hepimize göstermiştir. Dikkatlerin başka yönlere çekilmesi için bu tür olayların akışına yön verilmesi çabalarına karşı da dikkatli olunmalıdır. Türkiye'nin çözümü aciliyet gerektiren sorunları, biri diğerini karanlıkta bırakan bir hale evrilmemelidir. İstismar ve şiddet vakalarına milliyet, ırk, din eksenli bakılmasını doğru bulmuyoruz. Konunun bir an önce aydınlatılması ve daha kapsamlı bir şekilde ele alınıp sonuçların kamuoyu ile paylaşılası en büyük dileğimizdir. Konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin bir endişesi olmasın" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de çocuğa taciz iddiası: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı uyarıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çocuğa taciz iddiası: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı uyarıda bulundu - Son Dakika
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