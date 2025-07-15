Kayseri\'de 15 Temmuz Anma Töreni

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile Kayseri protokolü; şehitlikte düzenlenen törende şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

FETÖ Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde; Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kartal Şehitliği'nde program düzenlendi. Kuranı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle devam eden tören; saygı atışı ile son buldu. Törenin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, kurum kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri; şehit aileleri ile görüşerek başsağlığı diledi. - KAYSERİ