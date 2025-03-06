Kayseri'de Deprem Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Kayseri'de Deprem Haftası Etkinlikleri

Kayseri\'de Deprem Haftası Etkinlikleri

Kayseri'de Deprem Haftası kapsamında kurtarma aletleri sergilendi, AFAD farkındalık artırıyor.

06.03.2025 14:59
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Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kullandıkları aletler vatandaşlar için sergilendi. AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "Bir kişiyi kazanırsak herkesi kazanacağımızı bilerek etkinlikleri artıracağız" dedi.

Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında kullandığı gereçler vatandaşlar için sergilendi.

Stantları gezerek yetkililer ile görüşen AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalığı oraya çıkarmak adına ilimizde çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Okullarda eğitimler ve tatbikatlar yapıyoruz. Burada da bütün kamu kurum kuruluşlarımız, akredite olmuş ve akredite olacak STK'larımız ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla beraber Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtık. Vatandaşlarımızın deprem konusunda onları ne kadar çok önemsediğimizi bilmelerini istiyoruz. Bununla beraber yurtlarda akşam tatbikatlarımızı yapacağız. 3 gün boyunca sürecek olan bir sempozyumumuzda var. Teknik konular, gönüllülük, müdahale anlamları ve yapılan çalışmaların neler olduğunu da duyurmak istiyoruz. Biz depremi önemsiyoruz. Kimsenin zarar görmemesi içinde deyim yerindeyse canımızı siper ediyoruz. Bundan sonrada farkındalığı artıracak etkinlikleri yerine getireceğiz. Bir kişiyi kazanırsak herkesi kazanacağımızı da umarak bu etkinlikleri artıracağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Deprem Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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