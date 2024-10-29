Kayseri'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması

Kayseri\'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayraklı dev sıcak hava balonu şişirildi.

29.10.2024 12:16  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayraklı dev sıcak hava balonu şişirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabulü ile başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu milletin saldırılarla azmini arttırırsınız"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bizler tarih sahnesine daha dün çıkmış bir millet değiliz. Binlerce yıldır varız. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Tarih sahnesine çıktığımız ilk andan itibaren milletimiz saldırılarla, tuzaklarla karşılaştı. Yani milletimize kurulan tuzaklar ve saldırılar yeni değildir. Binlerce yıldır bu millet kendisine karşı kurulan tuzakları bozarak bu günlere gelmiştir. Bundan 100 yıl önce de milletimize çok büyük tuzaklar kurulmuştur. Aslan payına aslan olmayanlar talip olmuştur. Memleketimiz saldırı altındaydı. Her yer kapkaranlıktı. Ancak milletimiz kendi içerisinden çıkarttığı lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek, kendisi üzerine hazırlanan bütün projeleri, planları yıkıp atmıştır. Devletimizi aydınlığa çıkartmıştır. İşte bugün de bazıları milletimizi yok etmek için alçakça planlar yapmaya devam etmektedirler. Ancak şunu unutuyorlar. Vatanı için milleti için ölmekten korkmayan, vatan için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl yok edeceklerdi. Ancak deneyecekler. Yıkamayacaklarını bile bile deneyecekler. Daha geçen hafta savunma sanayimizin kalbine bir terör saldırısı düzenlendi. Kahramanlarımız şehit oldu. Ancak bu saldırılarla bu milleti, bu devleti terbiye etmek isteyenler şunu iyi bilsinler; bu millete saldırılarla diz çöktüremezsiniz. Ancak azmimizi artırırsınız" dedi.

Meydanda Türk bayraklı dev balon

Konuşmaların ardından yapılan gösterilerden sonra kamu kurumları ve STK'lar tarafından kortej gerçekleştirildi. Öte yandan; Cumhuriyet Meydanı'nda şişirilen Türk bayraklı dev sıcak hava balonu ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 29 Ekim, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de dev sıcak hava balonlu 29 Ekim kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.