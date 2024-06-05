Kayseri'de Dünya Çevre Günü çelenk koyma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de Dünya Çevre Günü çelenk koyma töreni düzenlendi

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenledi. Törene çevre müdürü, meteoroloji müdürü, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından yapılan açıklamada, çevresel etkilerin farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

05.06.2024 10:42
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Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, "Dün meydana gelen uçak kazasındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 5 Haziran 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü ilan edildi. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel etkileri son zamanlarda çok yoğun bir şekilde hissetmekteyiz. Farkındalık oluşturmak için ülkemizde hafta boyunca kutlanıyor. Çevre Haftası kutlu olsun diyorum. İnşallah gelecek günlerde, gelecek nesillerimize çevremizi sağlıklı bir şekilde bırakabiliriz. Çevre Haftası ile ilgili düzenlediğimiz programı zaten internet sitemizden açıkladık. Gençlerimize, öğrencilerimize yönelik ve onlarla birlikte iklim değişikliği, çevresel etkiler oldu. Cuma günü de inşallah yine gençlerimizle millet bahçesinde saat 14.00'te bir etkinlik düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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