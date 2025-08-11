Kayseri'de Erkilet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Kayseri'de Erkilet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Kayseri\'de Erkilet Bulvarı\'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı
11.08.2025 17:09  Güncelleme: 17:11
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 milyon 40 bin TL maliyetle gerçekleştirilen Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı bağlantı yolundaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar, bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 milyon 40 bin TL yatırım maliyetli Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı bağlantı yolundaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Erkilet Bulvarı'mızın asfaltını yenilemek suretiyle standartların en güzelini hayata geçirmiş olduk" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 2025 yılı asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı bağlantı yolunda altyapısı tamamlanan güzergahta sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Toplamda 1200 ton sıcak asfalt kullanılan yol, imar planına ve teknik şartnamelere uygun şekilde yenileniyor. Yaklaşık 2 milyon 40 bin TL maliyetle gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki ulaşım konforunu arttırmayı hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan hizmete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erkilet Bulvarı'mızın asfaltını yenilemek suretiyle standartların en güzelini hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyması yönünde beklentilerimizin olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Aynı zamanda Erkilet Bulvarı'nı Sancaktepe'ye bağlayan bu ana arterimizi de hayata geçirmek suretiyle hem trafiğin konforunu arttırmak hem buradaki gereksiz yere açılmış olan, yırtılmış olan diye nitelendirilen, fenni olarak yolları da kapatıp, standara uygun, imar planına uygun yolları hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Başkan Büyükkılıç, asfalt kalitesi açısından yüklenici firmayı ve teknik ekibi tebrik ederek, "İşini iyi yapan başımızın tacı. Hem kısa sürede, hem güçlü altyapısı ile kaliteli bir şekilde hizmetlerimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun. Ekibimizin eline sağlık" diye konuştu.

Teknik gezi sırasında Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de Erkilet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Kayseri'de Erkilet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı
