Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Uygulaması Başlıyor

Kayseri\'de \'Gittiğin Kadar Öde\' Uygulaması Başlıyor
01.06.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasının 2 Haziran'dan itibaren raylı sistemde devreye gireceğini duyurdu. Yeni sistemle tam kart kullanıcıları, mesafeye göre ücret ödeyerek kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi alabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasının 2 Haziran Pazartesi günü raylı sistemde devreye alınacağını duyurdu. Uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bu sistemle birlikte tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak" dedi.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen Kayseri'nin toplu ulaşım hizmetlerini Ulaşım A.Ş.'nin tam donanımlı altyapısı ve uzman kadrosuyla vatandaşlara sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ulaşımında yeni bir dönemi başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce müjdesini verdiği "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasının 2 Haziran Pazartesi günü raylı sistemde devreye alınacağını duyurarak, "Gelişen ve büyüyen Kayseri'mizde Ulaşım A.Ş.'miz eliyle yürüttüğümüz toplu taşıma hizmetlerimizin kalitesini daha da attırmaya yönelik gayretlerimiz kapsamında raylı sistemde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Mesafe bazlı ücretlendirme yapacak "Gittiğin Kadar Öde" uygulamamızı 2 Haziran Pazartesi günü devreye alıyoruz" diye konuştu. Vatandaş odaklı çözümleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Raylı sistemde artık 'Gittiğin Kadar Öde' dönemi başladı. Bu sistemle birlikte tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak" dedi.

Tüm istasyonlarda sistem aktif hale getirildi

Büyükkılıç, bu uygulamayla birlikte Kayseri'nin, akıllı şehircilik alanında önemli bir adım daha attığını kaydederek, "Yeni modelin, Kayseri'de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Uygulama kapsamında, yolculuğun ardından istasyon çıkışlarındaki iade cihazlarına ulaşım kartını okutan yolcuların kartlarına, mesafeye göre belirlenen iade tutarı anlık olarak aktarılıyor olacak. Kayseri'de hali hazırda öğrenci ve öğretmen indirimi ile abonman kartlar gibi avantajlı ulaşım tarifeleri uygulanıyor. Yeni sistemle birlikte, tam kart kullanıcıları da bu avantajlı tarifelerden faydalanma imkanı elde ediyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarla, raylı sistemde yer alan 75 istasyonun tamamında altyapı çalışmaları tamamlanarak sistem devreye alındı. Uygulama, Kayseri'nin Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) altyapısıyla entegre bir şekilde çalışıyor.

'Gittiğin Kadar Öde2 sistemi kapsamında istasyon değişim sayıları, iade oranları ve uygulama kuralları hakkında detaylı bilgiye www.kayseriulasim.com web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

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