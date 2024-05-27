Kayseri\'de İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına tepki gösterildi

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Kayseri'de vatandaşlar, düzenlenen eylemde İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ile " Hamas'a selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El Aksa" sloganları attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu. Konuşmaların ardından duaların edildiği gösteriye Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da katıldı. - KAYSERİ