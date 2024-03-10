Kayseri\'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü kapsamında 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen ve toplam 837 gencin katıldığı 2'nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda kazananlar belli oldu.
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını, Türk - İslam mefküresini, millete olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini sağlamak amacıyla 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 4-11 ve 12-18 yaş arası iki farklı kategoride toplam 837 başvuru alındı.
Jüri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı jüri tarafından, her iki kategoride de İstiklal Marşı'na hakimiyet, coşkulu okuma, istiklal ruhunu yansıtma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili (jest ve mimik), vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular jüri tarafından hassasiyetle değerlendirildi. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu iki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10" tablet, ikincilere 8" tablet ve üçüncülere 7" tablet; mansiyon olarak iki farklı kategorideki üçer kişiye akıllı saat armağan edilecek.
Ödül töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olan 12 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İşte yarışmada dereceye girenler
Bu kapsamda dereceye giren yarışmacılar şu şekilde oldu:
"4 - 11 Yaş Grubu; birinci Elif Eslem Yılmaz, ikinci Nisa Gül Güven, üçüncü Süleyman Doğanay olurken, Fatma Erva Alçı, Işılay Çalışır ve Irmak Mira Keske mansiyon ödülüne layık görüldü. 12 - 18 Yaş Grubu ise; birinci Ümmihani Oğuz, ikinci Zeynep Meva Şimşek ve üçüncü İlke Avvuran olurken, Öykü Şen, Yaren Kaplan ve Lin Medeniye ise mansiyon ödülüne layık görüldü." - KAYSERİ
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