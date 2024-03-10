Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı

Kayseri\'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Toplam 837 gencin katıldığı yarışmada dereceye girenler açıklandı.

10.03.2024 14:46  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü kapsamında 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen ve toplam 837 gencin katıldığı 2'nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını, Türk - İslam mefküresini, millete olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini sağlamak amacıyla 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 4-11 ve 12-18 yaş arası iki farklı kategoride toplam 837 başvuru alındı.

Jüri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı jüri tarafından, her iki kategoride de İstiklal Marşı'na hakimiyet, coşkulu okuma, istiklal ruhunu yansıtma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili (jest ve mimik), vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular jüri tarafından hassasiyetle değerlendirildi. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu iki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10" tablet, ikincilere 8" tablet ve üçüncülere 7" tablet; mansiyon olarak iki farklı kategorideki üçer kişiye akıllı saat armağan edilecek.

Ödül töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olan 12 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İşte yarışmada dereceye girenler

Bu kapsamda dereceye giren yarışmacılar şu şekilde oldu:

"4 - 11 Yaş Grubu; birinci Elif Eslem Yılmaz, ikinci Nisa Gül Güven, üçüncü Süleyman Doğanay olurken, Fatma Erva Alçı, Işılay Çalışır ve Irmak Mira Keske mansiyon ödülüne layık görüldü. 12 - 18 Yaş Grubu ise; birinci Ümmihani Oğuz, ikinci Zeynep Meva Şimşek ve üçüncü İlke Avvuran olurken, Öykü Şen, Yaren Kaplan ve Lin Medeniye ise mansiyon ödülüne layık görüldü." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi
    29 Şub CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi

    CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.

  • Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
    29 Şub Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

    Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.

  • Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor
    29 Şub Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor

    Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.

  • Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor
    29 Şub Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor

    Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

  • MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
    29 Şub MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.


14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 15:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement