Kayseri'de Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere 470 milyon TL ödeme yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere 470 milyon TL ödeme yapıldı

Kayseri\'de Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere 470 milyon TL ödeme yapıldı

AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı. Deprem sonrası Kayseri'de 1591'i ağır hasarlı olmak üzere toplam 2096 bağımsız birim için 2 bin 222 kişinin müracaat ettiği belirtildi. Ayrıca, depremden sonra 45 bin 23 depremzedenin Kayseri'de konakladığı ifade edildi.

07.02.2024 13:05
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AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 18 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremlerin ardından AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından afetten etkilenen vatandaşlara destek çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kayseri'de 1591'i ağır hasarlı olmak üzere toplam 2096 bağımsız birim için 2 bin 222 kişinin müracaat ettiğini aktaran AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; "6 Şubat'tan sonra çalışmalara başladık. İlk günden itibaren Kahramanmaraş'ta görevlendirildik. Daha sonra tekrar Kayseri'ye geldik ve 'Afet Bölgesi' ilan edildik. İlk önce 11 ilimiz Afet Bölgesi ilan edilmişti, daha sonra 7 ilimizle birlikte 18 ilimiz Afet Bölgesi ilan edildi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri tarafından evlerimizin hasarları tespit edildi. Hasarlar tespit edildikten sonra 7. ayın 10'u itibariyle hasar tespitler bitti ve bize devredildi hak sahipleri çalışmaları olarak. 1235 konut ağır hasarlı, 389 konut orta hasarlıydı. Yine 178 ağır hasarlı ahır, 178 ağır ve 116 orta hasarlı yapımız vardı. Toplamda 1591 ağır hasarlı, 505 orta hasarlı konut, ahır ve ticarethanemiz bulunmaktadır. Toplam 2 bin 96 bağımsız birime mirasçılarla birlikte 2 bin 222 kişi müracaat etti. Şuanda müracaat eden vatandaşlarımızın hak sahipliği çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda afet evlerinin yapılacağı yerler için çalışmalarımız da devam ediyor. Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla en kısa zamanda inşaatların yapımına başlanacak" dedi.

Toplam yapılan ödemenin 470 milyon 349 bin TL olduğunu vurgulayan Atsız; "Hane başı destek ödemesi olan 10 bin TL, yani az, orta, ağır hasarlı ve yıkık olarak etkilenen 42 bin 312 haneye 423 milyon 120 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bin hane civarında bir ödememiz kaldı, onlar da tamamlandığı zaman ödemelerimiz bitmiş olacak. Hane başı taşınma yardımı ise 865 haneye 12 milyon 915 bin TL para ödedik. Hane başı kira yardımını incelediğimizde 626 haneye 21 milyon 325 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Afetzede olup da şehrimize gelen vatandaşlarımıza baktığımız zaman 4 bin 349 hane için 2 milyon 948 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Genel toplam olarak 470 milyon Genel toplama baktığımızda 470 milyon 349 bin TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Osman Atsız ayrıca; depremden sonra 27 bin 181'i Kahramanmaraş'tan olmak üzere toplam 45 bin 23 depremzedenin Kayseri'de konakladığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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