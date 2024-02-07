Kayseri\'de Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere 470 milyon TL ödeme yapıldı

AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 18 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremlerin ardından AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından afetten etkilenen vatandaşlara destek çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kayseri'de 1591'i ağır hasarlı olmak üzere toplam 2096 bağımsız birim için 2 bin 222 kişinin müracaat ettiğini aktaran AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız; "6 Şubat'tan sonra çalışmalara başladık. İlk günden itibaren Kahramanmaraş'ta görevlendirildik. Daha sonra tekrar Kayseri'ye geldik ve 'Afet Bölgesi' ilan edildik. İlk önce 11 ilimiz Afet Bölgesi ilan edilmişti, daha sonra 7 ilimizle birlikte 18 ilimiz Afet Bölgesi ilan edildi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri tarafından evlerimizin hasarları tespit edildi. Hasarlar tespit edildikten sonra 7. ayın 10'u itibariyle hasar tespitler bitti ve bize devredildi hak sahipleri çalışmaları olarak. 1235 konut ağır hasarlı, 389 konut orta hasarlıydı. Yine 178 ağır hasarlı ahır, 178 ağır ve 116 orta hasarlı yapımız vardı. Toplamda 1591 ağır hasarlı, 505 orta hasarlı konut, ahır ve ticarethanemiz bulunmaktadır. Toplam 2 bin 96 bağımsız birime mirasçılarla birlikte 2 bin 222 kişi müracaat etti. Şuanda müracaat eden vatandaşlarımızın hak sahipliği çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda afet evlerinin yapılacağı yerler için çalışmalarımız da devam ediyor. Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla en kısa zamanda inşaatların yapımına başlanacak" dedi.
Toplam yapılan ödemenin 470 milyon 349 bin TL olduğunu vurgulayan Atsız; "Hane başı destek ödemesi olan 10 bin TL, yani az, orta, ağır hasarlı ve yıkık olarak etkilenen 42 bin 312 haneye 423 milyon 120 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bin hane civarında bir ödememiz kaldı, onlar da tamamlandığı zaman ödemelerimiz bitmiş olacak. Hane başı taşınma yardımı ise 865 haneye 12 milyon 915 bin TL para ödedik. Hane başı kira yardımını incelediğimizde 626 haneye 21 milyon 325 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Afetzede olup da şehrimize gelen vatandaşlarımıza baktığımız zaman 4 bin 349 hane için 2 milyon 948 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Genel toplam olarak 470 milyon Genel toplama baktığımızda 470 milyon 349 bin TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
AFAD İl Müdürü Osman Atsız ayrıca; depremden sonra 27 bin 181'i Kahramanmaraş'tan olmak üzere toplam 45 bin 23 depremzedenin Kayseri'de konakladığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelere 470 milyon TL ödeme yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?