Kayseri\'de Kar Yağışı Yolları Kapattı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Tomarza-Arslantaş ile Tufanbeyli-Ayvat yolu ulaşıma kapandı.
Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; Arslantaş Mahallesi ile Ayvat Arası ana yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine yolun kapatıldığını duyurdu. Muhtar Davarcı ayrıca; yolda kalan araçları kendi traktörüyle çekerek vatandaşların yardımına koştu. - KAYSERİ
