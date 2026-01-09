Kayseri\'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; gece saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası 10 ilçede toplam 126 mahalle yolunu ulaşıma açarak, karla kaplı mahalle yolu bırakmadı.

Büyükşehir belediyesi; fen işleri, kırsal hizmetler ile park ve bahçeler daire başkanlıkları koordinasyonunda toplam 156 araç ve 421 personel ile sahada 7/24 esasına göre görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler istikametinde teyakkuz halinde olan ve kar yağışı yaşanan günlerde yağışın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını hızla başlatan büyükşehir belediyesi ekipleri, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. 148 personel ve 85 araç ile hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Akkışla ilçesinde 4, Bünyan'da 19, Develi'de 10, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 36, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 19, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 4 mahalle yolu olmak üzere, 10 ilçede toplam 1476 kilometrelik yol ağında 126 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Hummalı şekilde çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergahlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çalışmalar, muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülerek kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca kırsal mahallelerde itfaiye, sağlık (112) ve acil müdahale ekiplerinin ulaşımının kesintisiz sağlanabilmesi için öncelikli yol açma çalışmaları da yürütülüyor. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. - KAYSERİ