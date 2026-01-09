Kayseri'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı

Kayseri\'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı
09.01.2026 11:30  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası 10 ilçede toplam 126 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 156 araç ve 421 personelle yapılan çalışmalar, gece boyunca sürdürüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; gece saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası 10 ilçede toplam 126 mahalle yolunu ulaşıma açarak, karla kaplı mahalle yolu bırakmadı.

Büyükşehir belediyesi; fen işleri, kırsal hizmetler ile park ve bahçeler daire başkanlıkları koordinasyonunda toplam 156 araç ve 421 personel ile sahada 7/24 esasına göre görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler istikametinde teyakkuz halinde olan ve kar yağışı yaşanan günlerde yağışın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını hızla başlatan büyükşehir belediyesi ekipleri, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. 148 personel ve 85 araç ile hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Akkışla ilçesinde 4, Bünyan'da 19, Develi'de 10, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 36, Sarıoğlan'da 12, Sarız'da 19, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 4 mahalle yolu olmak üzere, 10 ilçede toplam 1476 kilometrelik yol ağında 126 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Hummalı şekilde çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergahlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çalışmalar, muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülerek kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca kırsal mahallelerde itfaiye, sağlık (112) ve acil müdahale ekiplerinin ulaşımının kesintisiz sağlanabilmesi için öncelikli yol açma çalışmaları da yürütülüyor. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:24:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de kapanan 126 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.