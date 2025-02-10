Kayseri'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı

Kayseri\'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışları nedeniyle kapanan yolları açarak kentte kapalı yol bırakmadı. Ekipler, 19 bin 816 kilometre yol boyunca çalışmalarını 7/24 sürdürdü.

10.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarında, kapanan yolları büyük bir gayretle açarak kırsal başta olmak üzere kentte kar nedenli kapalı yol bırakmadı.

Deneyimli ekipleri ve donanımlı ekipmanları ile yollarda kesintisiz ulaşım sağlamak adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürekli olarak gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden yollarda kar küreme faaliyetlerinin yanı sıra mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması da gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi ekipleri; Kasım ayında başlayan tipi ve kar yağışlarından bu zamana dek, tekrar tekrar kapanan 2 bin 477 mahallede toplam 19 bin 816 kilometre yol açılarak Kayseri'nin kırsal kesimlerinde kar dolayısıyla kapalı yol bırakmadı. 130 personel 63 araç ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak kırsal başta olmak üzere Kayseri'de kapalı yol bırakmayan ekipler, kesintisiz ulaşım için 7/24 mesai esasına göre gayret etti. Kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu istikamette, trafiğe çıkacak vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, Büyükşehir, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüklerinden bilgi almadan yola çıkmamaları, yapılan uyarıları dikkate almaları da önem arz ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, kayseri, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.