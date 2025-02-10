Kayseri\'de Karla Mücadele: Kapalı Yol Kalmadı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarında, kapanan yolları büyük bir gayretle açarak kırsal başta olmak üzere kentte kar nedenli kapalı yol bırakmadı.

Deneyimli ekipleri ve donanımlı ekipmanları ile yollarda kesintisiz ulaşım sağlamak adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürekli olarak gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden yollarda kar küreme faaliyetlerinin yanı sıra mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması da gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi ekipleri; Kasım ayında başlayan tipi ve kar yağışlarından bu zamana dek, tekrar tekrar kapanan 2 bin 477 mahallede toplam 19 bin 816 kilometre yol açılarak Kayseri'nin kırsal kesimlerinde kar dolayısıyla kapalı yol bırakmadı. 130 personel 63 araç ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak kırsal başta olmak üzere Kayseri'de kapalı yol bırakmayan ekipler, kesintisiz ulaşım için 7/24 mesai esasına göre gayret etti. Kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu istikamette, trafiğe çıkacak vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, Büyükşehir, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüklerinden bilgi almadan yola çıkmamaları, yapılan uyarıları dikkate almaları da önem arz ediyor. - KAYSERİ