Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi İçin Brifing Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi İçin Brifing Alındı

Kayseri\'de Kartal Kavşağı Projesi İçin Brifing Alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda planlanan proje ile ilgili brifing aldı. Proje hakkında kapsamlı sunumun yapıldığı toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri ve diğer paydaşlar katıldı.

24.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ulaşım koridorları üzerinde yer alan Kartal Katlı Kavşağı'nda planlanan proje ile ilgili brifing aldı. Proje ile ilgili kapsamlı sunumun yapıldığı toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra belediye başkanları, meclis üyeleri, oda, dernek ve STK temsilcileri ile konuyla ilgili tüm paydaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın özel önem verdiği, pik saatlerde 20 bin aracın geçtiği Kartal Kavşağı'nda yeni proje ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kartal Kavşağı'nı projelendiren firma yetkilileri tarafından proje ile ilgili sunum toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, belediye meclis üyeleri, oda, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

Kartal Kavşağı'nı projelendiren firma yetkilileri tarafından proje ile ilgili Başkan Büyükkılıç ve katılımcılara kapsamlı brifing verildi.

Firma olarak 45 senedir ulaşım projeleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten firma yetkilisi, proje kapsamında imar planlarına azami şekilde uyum sağlandığını, kamulaştırma alanına gerek duyulmamış, trafik sirkülasyonunu en iyi şartlarda sağlayacak yeni katlı kavşakların projelendirildiğini anlattı.

"Yüzde 85'e Yakın Bir Ekonomik Kazanç Olacak"

Simülasyonlar sonucunda yapılan hesaplamalar doğrultusunda kazandırdıklarından bahseden firma yetkilisi, "Kayseri halkımızın yaklaşık olarak 595 bin saat tasarruf sağlayacağız. Bu kadar çok yoğun trafikten dolayı karbon eşdeğer ayak izine 525 bin kilogram karbondioksit oranını azaltıyoruz. Çünkü araçlar beklememeye başlıyor. Akaryakıttan yılda 23,6 milyon litre bir kazanç sağlayacağız. Bunun da Türk Lirası değeri 1 milyar TL. Yapılan analizler sonucunda yüzde 85'e yakın bir ekonomik kazanç olarak geri dönüş yapıyor" diye konuştu.

Projenin animasyonu da katılımcılara izletilirken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da proje hakkında teknik bilgiler paylaştı. Elcuman, projenin inşaatının olağanüstü bir durum olmadığı takdirde 18 ay gibi sürede tamamlanacağını kaydetti.

Sunumun ardından toplantı, soru, cevap şeklinde devam etti.

"Sizlerin Tavsiyeleri, Fikirleri Önemlidir"

Toplantı sonunda Kayseri'de trafiği aksatmadan bir an evvel projenin bitirilmesi gerektiğine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüklenici firma yetkilisinin kısa sürede projeyi tamamlayıp teslim edeceğini söylemesi üzerine beklentilerinin bu olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimize sahip çıkma duygusuyla hareket eden ve önerilerde bulunan siz dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizlerin tavsiyeleri, fikirleri önemlidir" dedi.

Projenin kaynağı konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin destekleri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

Büyükkılıç ayrıca projenin yılda 1 milyar TL'lik ekonomiye katkı sağlayarak kendi maliyetini ortalama 2 yılda karşılayacağını da paylaştı ve projenin hayırlı olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ulaşım, Çevre, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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