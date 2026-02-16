Kayseri\'de ilk ve tek küçük dostları Kedi Kasabası, ziyaretçi rekoru kırıyor

Kayseri'de ilk olan Kocasinan Belediyesi'nin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', Dünya Kediler Günü dolayısıyla açıldığından bu yana 65 bin kişiyi ağırlayarak rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Küçük dostlarla ilgili büyük bir hayvan barınağı projesini de hayata geçirdiklerinin müjdesini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı ve farklı projelere imza attıklarını söyledi.

'İnsan odaklı' projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz. Bu mekan, hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı, farklı projeler yapıyoruz. Belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyorlar. 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunduk. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri'de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekanların yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda; Tekir, Ankara, Van, British, Scottish, Norveç, Blue Point, Russian Blue, İran, Bombay gibi 15 farklı kedi türünden yaklaşık 40 kediye ev sahipliği yapıyor. - KAYSERİ