Kayseri\'de \'Küçük Dostlar Kedi Kasabası\' Ziyaretçilerini Bekliyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve 15 farklı kedi türünün bulunduğu 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', yoğun ilgiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sıra dışı farklı projelere imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hem Kayseri'de hem de Türkiye genelinde belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Mustafa Çataloğlu İlkokulu, Özel Kayseri İsabet Anaokulu, Özel Neşe Erberk Anaokulu, Kayseri Mavi Anaokulu ve Beyaz Zambak Anaokulu öğrencileri, 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı ziyaret ederek kedilerle vakit geçirdi. Başkan Çolakbayrakdar; bu proje sayesinde çocukların hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurarak onları daha iyi tanımalarının ve sevmelerinin sağlandığını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca hayvan fobisi olan bireylerin de bu mekan sayesinde korkularını yenip hayvan sevgisi geliştirebildiklerine dikkat çekerek, "Hemşehrilerimizin hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda 15 farklı çeşit kedi burada. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri ortam bulunuyor. Özellikle olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlükatı, Allah'ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. Tesisin sevgi dolu bir kedi kasabası olduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil ise; "Kayseri'de ilk ve tek olan 'Kedi Kasabamız, hafta içi pazartesi ve cuma hariç her gün 13.00-16.00 saatleri arasında açık. Hafta sonları da hizmet veriyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi bekleriz. Evine kedi alamayanlar ya da evlerinde bir rahatsızlık bulunanlar, burada rahatlıkla kedileri sevebilirler. Herkesi kediler için her türlü detayın düşünüldüğü kedi kasabamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, yaklaşık 500 metrekarelik alana kurulan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bu merkezde, alanında uzman veteriner hekimler gözetiminde tüm bakım hizmetleri sağlanıyor. Kasaba içerisinde steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri ve toplu yaşam alanları gibi birçok donatı bulunuyor. Ayrıca, 'Küçük Dostlar Mahallesi' ve 'Tekir Parkı' gibi renkli mekanlar da yer alıyor. Kedi Kasabasında british shorthair, exotic shorthair, scottish fold, Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç orman kedisi, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla ve bengal kedisi gibi 15 farklı tur olmak üzere toplam 40 kediye ev sahipliği yapıyor. - KAYSERİ