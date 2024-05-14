Kayseri'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı

Kayseri\'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı

LÖSEV tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi kapsamında, Kayseri'de lösemi tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların ailelerine kırmızı et dağıtımı yapıldı. Kanser tedavisi sürecinde et kaynaklı proteinin önemine dikkat çeken LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu, bağış yapmaya davet etti.

14.05.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Mutlu Et' projesi ile Kayseri'de lösemi tedavi döneminde kırmızı et kaynaklı proteine ihtiyacı olan çocuk ve yetişkin hastaların ailelerine kırmızı et dağıtımı yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Vakıf tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi ile Kayseri'de de tedavi gören hastaların ailelerine dağıtım yapıldı.

Kırmızı et kaynaklı proteinlerin tedavi sürecinde çok önemli olduğunu söyleyen LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu, "Bugün burada Mutlu Et projemiz çerçevesinde lösemi ve kanser tedavisi devam eden, yetişkin ve çocuk hastalarımıza kırmızı et ürünlerimizi ulaştırdık. Kanser tedavi sürecindeyken kemoterapi alan hastalarımızın bağışıklığı düştüğü için et kaynaklı protein ile beslenmeleri gerekmektedir. Biz de yıl boyunca kurban döneminde almış olduğumuz bağışlarımızı ve adak etlerimizi hastalarımıza kırmızı et paketi olarak ulaştırıyoruz. Kırmızı et kanser tedavisi sürecindeki hastalarımızın özellikle et kaynaklı proteinle beslenmeleri gerektiği için kanser tedavi sürecinde oldukça etkili ve önemlidir" dedi.

Kurban Bayramının yaklaştığını ifade eden Köşkeroğlu, bu destekleri kurban döneminde yapılan bağışlarla ve adak etlerle gerçekleştirdiklerini kaydetti, vatandaşları bağış yapmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, Kayseri, Lösemi, Çocuk, Hayvan Hakları, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement