Kayseri\'de lösemi tedavisi gören hastaların ailelerine kırmızı et dağıtıldı

Yerel

'Mutlu Et' projesi ile Kayseri'de lösemi tedavi döneminde kırmızı et kaynaklı proteine ihtiyacı olan çocuk ve yetişkin hastaların ailelerine kırmızı et dağıtımı yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Vakıf tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi ile Kayseri'de de tedavi gören hastaların ailelerine dağıtım yapıldı.

Kırmızı et kaynaklı proteinlerin tedavi sürecinde çok önemli olduğunu söyleyen LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu, "Bugün burada Mutlu Et projemiz çerçevesinde lösemi ve kanser tedavisi devam eden, yetişkin ve çocuk hastalarımıza kırmızı et ürünlerimizi ulaştırdık. Kanser tedavi sürecindeyken kemoterapi alan hastalarımızın bağışıklığı düştüğü için et kaynaklı protein ile beslenmeleri gerekmektedir. Biz de yıl boyunca kurban döneminde almış olduğumuz bağışlarımızı ve adak etlerimizi hastalarımıza kırmızı et paketi olarak ulaştırıyoruz. Kırmızı et kanser tedavisi sürecindeki hastalarımızın özellikle et kaynaklı proteinle beslenmeleri gerektiği için kanser tedavi sürecinde oldukça etkili ve önemlidir" dedi.

Kurban Bayramının yaklaştığını ifade eden Köşkeroğlu, bu destekleri kurban döneminde yapılan bağışlarla ve adak etlerle gerçekleştirdiklerini kaydetti, vatandaşları bağış yapmaya davet etti. - KAYSERİ