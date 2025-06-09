Kayseri'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane Açılıyor

Kayseri\'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane Açılıyor
09.06.2025 11:38  Güncelleme: 11:40
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Anafartalar Mahallesi'nde 'Hiçbir çocuk oyuncaksız kalmayacak' projesi kapsamında tamamlanan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane'nin açılışına hazır olduğunu duyurdu. Çocuklar için eğitici ve eğlendirici birçok hizmet sunacak olan tesisin, bayramdan sonra hizmete girmesi planlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Anafartalar Mahallesi'nde 'Hiçbir çocuk oyuncaksız kalmayacak' diyerek hayata geçirdiği Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane'nin tamamlandığını ve açılışa hazır olduğunu söyledi.

Çocuklar için tiyatro, drama, kütüphane, kafeterya, oyuncak ve akıl oyunları gibi pek çok hizmeti burada vermiş olacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Çocuklar için okullar haziran ayında kapanıyor ama Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane'miz açılıyor. Burada tüm çalışmalar bitti. Bayramdan sonra inşallah okulların kapanması ile açılışını yapacağız. Bu projemiz Türkiye'de ilklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu tesisin içinde tiyatro ve drama atölyemiz var. İlkokula giden çocuklarımız burada iletişimini, tiyatro kabiliyetlerini geliştirecekler drama öğrenecekler. Çocuklar bir araya gelerek milli manevi değerlerimizle Nasrettin Hoca ile Mimar Sinan'la, Keloğlanla tanışacaklar. Burada çocuklarımızın altyapılarını geliştireceğiz. Burada bir de kafeteryamız var. Çok nezih, çok temiz bir ortam oldu. Çocuklarımız oyuncak kütüphanemizden oyuncakları ödünç olarak alıp, 15 gün süreyle kullanıp tekrar iade edecekler. Biz bunların temizlik ve hijyenini yaptıktan sonra başka bir çocuğumuz tekrar gelip bu oyuncakları alıp oynayacak" diye konuştu.

Bunların hepsi çok kıymetli akıl zeka oyunları. Aynı zamanda da tesisin içinde çocukların kendilerini geliştirecekleri kitapların yer aldığı bir kütüphanemiz var. Tesisin üst katında ilkokul ve ortaokul çocuklarımızın kullanması için akıl küpü kütüphanemiz de yer alıyor. Bu projemizde her türlü imkanı düşünmüş şekilde çalıştık. Çocuklarımız burada zaman geçirirken ailelerini de misafir edeceğimiz yerlerimiz de var. Her şey hazır, çocuklarımızı ve aileleri bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda buranın açılışını yapacağız. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane'miz Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphane Açılıyor - Son Dakika

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