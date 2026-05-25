Kayseri'de bayram öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik
Kayseri'de bayram öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik

25.05.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlara arife ve bayramda ücretsiz ring hizmeti sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir, Arife günü ve bayram süresince yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti de sunacak.

Büyükşehir belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu, güvenli ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından şehir genelindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalar kapsamında çevre temizliği, bakım, onarım ve düzenleme faaliyetleri titizlikle gerçekleştirildi. Mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Asri Mezarlık başta olmak üzere Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar, Gesi-İldem mezarlıkları ile Kartal Şehitliği'nde bakım ve düzenleme işlemleri tamamlandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde hazır bulunacak Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla vatandaşların mezarlık içerisindeki ulaşımları kolaylaştırılacak. Bayram süresince zabıta ekipleri de kabristanlarda görev yapacak. Özellikle vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerin artırılacağı belirtilirken, mezarlık alanlarında huzur ve düzenin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla vatandaşların manevi atmosferi huzur içerisinde yaşayabilmeleri hedeflenirken, belediye ekipleri özellikle yoğun ziyaretçi beklenen alanlarda kapsamlı bir çalışma yürüttü. - KAYSERİ

