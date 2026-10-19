Kayseri'de muhtarlar Muhtarlık Yasasının çıkarılmasını bekliyor - Son Dakika
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Kayseri'de muhtarlar Muhtarlık Yasasının çıkarılmasını bekliyor

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Kayseri\'de muhtarlar Muhtarlık Yasasının çıkarılmasını bekliyor
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Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğinde Levent Karakaya, Muhtarlık Yasasının çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Karakaya, yasanın muhtarların hukuki statüsünü güçlendirip görev ve sorumluluklarını netleştireceğini belirtti.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya, muhtarların hukuki statüsünü güçlendirilmesi, görev ve sorumluluklarının daha net hale getirilmesi için Muhtarlık Yasasının çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi.

Kayseri'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği'ne üye muhtarlar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstüne çelenk sundu. Burada konuşan Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya, "Muhtarlarımızın, belediyelerin ilgili komisyonlarında mutlaka görüş ve fikirlerinin alınmasını çok önemsiyoruz. Çünkü o mahallenin sorunlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde bilen muhtarlardır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun öngördüğü hükümler doğrultusunda muhtarlarımızın yerel yönetim süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilmesi, görüşlerinin alınması ve mahallerimizin ihtiyaçlarının karar alma mekanizmalarına yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Belediyelerimiz ile muhtarlıklarımız arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Karakaya, "Ayrıca, muhtarlık kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde düzenleyecek muhtarlık yasasının biran önce çıkartılmasını talep ediyoruz. Böyle bir yasanın yürürlüğe girmesi muhtarlarımızın hukuki statüsünü güçlendirecek, görev ve sorumluluklarımızı daha net hale getirecek ve mahallerimize daha etkin bir şekilde hizmet sunmamıza önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Levent Karakaya ayrıca, muhtarların taleplerine ilgi gösteren Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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