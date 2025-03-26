Kayseri\'de Öğrencilere Sahur Programı Düzenlendi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik düzenlenen sahur programına katıldı.

Sahur vakti öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile senato üyeleri de eşlik etti. Tek tek masaları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerin Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.

Öğrenciler ise, bu güzel sahur organizasyonu için Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya ve sahurda kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ