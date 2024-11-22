Kayseri\'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hızla devam eden Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap kapsamında 618 konutun inşaat çalışmalarına incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. TOKİ tarafından üretilmiş en nitelikli daireler arasında yer alan örnek daireyi ziyaret eden Büyükkılıç, son durum hakkında Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen'den bilgiler aldı. TOKİ ile iş birliği içerisinde projenin ikinci etabını inşa ettiklerini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabında 618 tane daire söz konusu olduğunu, projenin birinci etabında ise 572 dairenin bitirilerek teslim edildiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, hak sahipleri ile anlaşma sürecinin yüzde 95'lere ulaştığını belirterek, şunları söyledi;

"Herkes memnuniyetle karşılıyor. Örnek daireyi hep beraber gezdik, 3+1 net 140, brüt 170 metrekare üzerinden gerçekten herkesin rahatlıkla, bir ailenin onurlu bir şekilde yaşayacağı, hem çift banyoları, tuvaletleri hem diğer hizmetleri anlamında konforuyla insanı cezbediyor. Kayseri'mize yakıştı. Her şeyden önce başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ'mizin kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine kentsel dönüşüm birimimizin iyi niyetli, gayretli, hak sahipleri ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmeden, tebessümle yapmış olduğu bu anlaşmalar, protokoller, planlamalar ya da diğer yapılacak olan işler ile ilgili takip açısından TOKİ'mizle iş birliği halindeki yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum."

"Çalışmalar hızla devam ediyor, işler seyrinde gidiyor"

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hızla ve seyrinde devam ettiğini dile getirerek, "Hızla devam ediyor, işler seyrinde gidiyor. İnşallah diğer alanlarda da hak sahipleri ile ilgili yapılması gereken çalışmalar konusunda değerli bakanımız Murat Kurum'dan gerekli destekleri alacak, yolumuza devam edeceğiz diye umuyor, inanıyor, kendisini seviyor, buradan sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" ifadelerinde bulundu. Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, 1'inci etap uzlaşma görüşmeleri kapsamında, 572 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilerek tapu devir işlemleri tamamlandı. 2'nci etapta ise hak sahiplerine kira yardımları yapıldı ve alanın tamamında yıkım gerçekleştirildi. Uzlaşma görüşmeleri son aşamaya gelerek, yüzde 95 oranında uzlaşma sağlandı. Ocak ayında 2'nci etap kura işlemleri yapılması planlanıyor. 2'nci etap kapsamında, 618 bağımsız bölümün inşaatı devam ederken, toplamda 26 blokta yapılacak 618 konutun kaba inşaatı tamamlandı, iç mekan imalatları ise sürüyor. İnşaat seviyesi yüzde 75'i geçti. Ayrıca, proje kapsamında hazırlanan örnek daire de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından üretilmiş en nitelikli daireler arasında yer alıyor. 618 bağımsız bölümün dağılımı; '2+1' 187 adet 90 metrekare, '3+1' 287 adet 120 metrekare ve '3+1' 144 adet 140 metrekare olmak üzere toplam 618 adet konutun inşaat alanı yaklaşık 95 bin metrekare, yeşil alan ise yaklaşık 60 bin metrekare olacak.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgeye değer katarken, hak sahiplerine modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor. - KAYSERİ