Büyükşehir’den ‘Nesilden Nesil’e Geleceğin İnşası Aile konulu kurum içi eğitim - Son Dakika
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Büyükşehir’den ‘Nesilden Nesil’e Geleceğin İnşası Aile konulu kurum içi eğitim

Büyükşehir’den ‘Nesilden Nesil’e Geleceğin İnşası Aile konulu kurum içi eğitim
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik aile değerleri ve iletişim konulu eğitim semineri düzenledi. Psikolojik danışman Şeyda Himmetoğlu tarafından verilen eğitimde aile kurumunun önemi vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik "Nesilden Nesil'e Geleceğin İnşası Aile" konulu eğitim semineri düzenledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan personel ile stajyerlere yönelik "Nesilden Nesil'e Geleceğin İnşası Aile" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında, Aile ve Nüfus On Yılı hedefleri doğrultusunda aile değerlerinin yaşatılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, müdürler, belediye ve şirket personeli ile stajyer öğrenciler katıldı.

Eğitimde, Psikolojik Danışman Şeyda Himmetoğlu tarafından öz iletişim, kendini tamıma, aile kurumunun önemi, güçlü ailenin temeli gibi konularda önemli bilgiler verildi. Ayrıca seminerde, eğitimin verimliliğinin arttırılması amacıyla öğretici etkinlikler de düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde görev yapan personeller ve stajyer öğrenciler eğitimden dolayı Başkan Büyükkılıç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir’den ‘Nesilden Nesil’e Geleceğin İnşası Aile konulu kurum içi eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir’den ‘Nesilden Nesil’e Geleceğin İnşası Aile konulu kurum içi eğitim - Son Dakika
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