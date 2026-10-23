Kayseri\'de PTT\'nin 186. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Kayseri'de PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PTT A.Ş., 23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti adıyla kuruluşunun 186. yıl dönümünü Kayseri'de düzenlenen etkinliklerle kutladı. Hunat PTT Müdürlüğü'ndeki 186. müşteri Okan Bozdağ'a hediyesini PTT 6. Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Uçar verdi.
'Posta Nezareti' adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT A.Ş.'nin 186. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT); 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Hunat PTT Müdürlüğü'ndeki 186. müşteri Okan Bozdağ'a hediye takdim edildi. Bozdağ'a hediyesini PTT 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Uçar verirken, Uçar; PTT'nin kuruluş yıldönümünü tebrik etti.
PTT 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Murat Uçar ve beraberindekiler, merkezdeki diğer müşterilerle de sohbet etti.
Kaynak: İHA
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