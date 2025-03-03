Kayseri'de Ramazan Ayı Yatırım Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Ramazan Ayı Yatırım Toplantısı

Kayseri\'de Ramazan Ayı Yatırım Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk iş gününde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yatırım değerlendirme toplantısı yaptı ve Ramazan'a özel etkinlikleri görüştü.

03.03.2025 17:03  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk iş gününde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanlarıyla birlikte yatırım değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinlikler de ele alındı.

Ülke genelinde örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayırarak, Türkiye'de ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde gece gündüz demeden Kayseri için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkanlık Toplantı Salonu'nda, Ramazan ayının ilk iş gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen istişare toplantısına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime, gastronomiden spora kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri'nin 16 ilçesinin ayırt etmeden hizmet ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutarak, ilçeler için projeler ve yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.

Huzur içerisinde Ramazan ayının ruhuna yakışır çalışmalar da yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye başkanlarının katkılarıyla Kayseri'yi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Ramazan Ayı Yatırım Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Ramazan Ayı Yatırım Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.